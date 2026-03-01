¿Por qué Irán ataca a Dubái, la joya de Emiratos Árabes Unidos?

El mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) anunció que tres militares estadounidenses murieron y que otros cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la ofensiva.

Desde el sábado, los bombardeos iraníes mataron a tres personas e hirieron a 58 en Emiratos Árabes Unidos, anunciaron este domingo las autoridades.

Tres ciudadanos pakistaníes, nepalíes y bangladesíes murieron, precisó el Ministerio de Defensa, que dijo que, desde el sábado, Abu Dabi detectó 165 misiles balísticos -152 de los cuales fueron destruidos- y dos misiles de crucero.

Además, "se detectaron 541 drones, de los que 506 fueron interceptados y destruidos", según el ministerio.

El país afirmó que se reserva el derecho de responder a estos ataques, y denunció "una peligrosa escalada”.

En declaraciones a la cadena estadounidense NBC, el canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que los ataques no iban dirigidos a los países del Golfo, sino a las bases estadounidenses.

Este domingo por la noche, los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo mantendrán una reunión telemática para debatir una "respuesta unificada" a raíz del cierre de los aeropuertos, dijo a la AFP un diplomático de la región que pidió el anonimato.

Emiratos Árabes Unidos cerró su embajada en Irán y retiró a su embajador, indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores este domingo, tras la andanada de bombardeos iraníes.

"Emiratos Árabes Unidos anuncia el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de su embajador y de todos los miembros de su misión diplomática, y condena los ataques iraníes", dice un comunicado publicado en X por el director de comunicaciones estratégicas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El terror en Dubái

Dubái, que en cuestión de décadas pasó de ser un miserable puesto de avanzadilla a un paraíso fiscal cosmopolita y lleno de rascacielos, los objetivos alcanzados estaban cargados de simbolismo.