Revista Digital
Internacional

¿Por qué Irán ataca a Dubái, la joya de Emiratos Árabes Unidos?

La república islámica ha dirigido sus represalias por la muerte del ayatolá Ali Jamenei contra las monarquismos petroleras del Golfo, estrechos aliados de Estados Unidos en la región.
dom 01 marzo 2026 03:22 PM
Esta imagen de satélite tomada por 2026 Planet Labs PBC el 1 de marzo de 2026 muestra un penacho de humo ondulando en Dubai después de un ataque de proyectiles. Los residentes de Dubai estaban consornados cuando cientos de drones y misiles apuntaron a los Emiratos Árabes Unidos y a otros aliados del Golfo de los Estados Unidos, refugios desde hace mucho tiempo del conflicto regional, el 28 de febrero y el 1 de marzo a raíz de la guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.
Desde el sábado, los bombardeos iraníes mataron a tres personas e hirieron a 58 en Emiratos Árabes Unidos. (FOTO: AFP)

De lejos, el suntuoso hotel Burj Al Arab de Dubái parece un enorme velero que, durante mucho tiempo, representó la opulencia de la ciudad. Pero un dron iraní le prendió fuego y lo convirtió en un símbolo de la crisis que azota la región.

Los residentes quedaron horrorizados el sábado y el domingo al ver cientos de drones y misiles atacando Emiratos Árabes Unidos y otros aliados de Estados Unidos en el Golfo, durante mucho tiempo al margen de los conflictos regionales.

El mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) anunció que tres militares estadounidenses murieron y que otros cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la ofensiva.

Desde el sábado, los bombardeos iraníes mataron a tres personas e hirieron a 58 en Emiratos Árabes Unidos, anunciaron este domingo las autoridades.

Tres ciudadanos pakistaníes, nepalíes y bangladesíes murieron, precisó el Ministerio de Defensa, que dijo que, desde el sábado, Abu Dabi detectó 165 misiles balísticos -152 de los cuales fueron destruidos- y dos misiles de crucero.

Además, "se detectaron 541 drones, de los que 506 fueron interceptados y destruidos", según el ministerio.

El país afirmó que se reserva el derecho de responder a estos ataques, y denunció "una peligrosa escalada”.

En declaraciones a la cadena estadounidense NBC, el canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que los ataques no iban dirigidos a los países del Golfo, sino a las bases estadounidenses.

Este domingo por la noche, los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo mantendrán una reunión telemática para debatir una "respuesta unificada" a raíz del cierre de los aeropuertos, dijo a la AFP un diplomático de la región que pidió el anonimato.

Emiratos Árabes Unidos cerró su embajada en Irán y retiró a su embajador, indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores este domingo, tras la andanada de bombardeos iraníes.

"Emiratos Árabes Unidos anuncia el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de su embajador y de todos los miembros de su misión diplomática, y condena los ataques iraníes", dice un comunicado publicado en X por el director de comunicaciones estratégicas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El terror en Dubái

Dubái, que en cuestión de décadas pasó de ser un miserable puesto de avanzadilla a un paraíso fiscal cosmopolita y lleno de rascacielos, los objetivos alcanzados estaban cargados de simbolismo.

Junto con el Burj Al Arab, un edificio muy querido de 1999, las explosiones también sacudieron un hotel de cinco estrellas situado en la lujosa zona de Palm Jumeirah, un ostentoso lugar de ocio para gente adinerada.

El aeropuerto de Dubái, el más transitado del mundo por el tráfico internacional, y el puerto de Jebel Ali también fueron alcanzados. Las dos instalaciones representan cerca del 60% de los ingresos de Dubái, según estimaciones oficiales.

Dalia, una libanesa expatriada de 33 años, estaba en la popular playa de Kite Beach, cerca del Burj Al Arab el sábado cuando los sistemas de defensa aérea empezaron a destruir misiles y drones en el cielo.

Más tarde, un dron interceptado provocó un incendio en la parte baja de la fachada del edificio.

Muchos le tienen al Burj Al Arab, el primer edificio de Dubái mundialmente conocido, más cariño que al impresionante Burj Khalifa, el rascacielos más grande del mundo, inaugurado en 2010 en el centro de la ciudad.

A veces promocionado como un hotel de siete estrellas, es recordado por muchos por la partida de tenis que se disputaron Roger Federer y André Agassi en 2005 en su helipuerto, a 210 metros de altura.

The Palm Jumeirah, una isla artificial en forma de palmera con elegantes mansiones y hoteles de lujo, es igual de famosa, en parte por los famosos que han vivido allí, como los Beckham.

Los sábados en Dubái suelen estar copados por los famosos y largos "brunches" cargados de alcohol, un pilar fundamental de la vida social de la ciudad, pero los de esta semana se vieron interrumpidos por una enorme explosión, seguida de un incendio, en el hotel Fairmont.

Golpear un proyecto

Al golpear las joyas económicas de Dubái y los símbolos de su éxito, Irán atacó un proyecto al que le han salido multitud de imitadores, incluyendo Arabia Saudita, que está tratando de atraer turistas, talento y dinero.

Pero pese a la repentina ofensiva, los residentes de Dubái aún no están haciendo las maletas.

"Seguimos viviendo prácticamente en el lugar más seguro del mundo. Esto es algo perturbador, pero no hasta el punto de que vayamos a irnos de Dubái", apuntó su esposo.

¿Qué otros países ha atacado Irán?

Irán ha realizado ataques contra otras de las monarquías del Golfo.

Kuwait

Kuwait, que ha cerrado su espacio aéreo, indicó una persona murió y que 32 resultaron heridas a raíz de estos ataques.

Todos ellos eran de "nacionalidades extranjeras", dijo el portavoz del Ministerio de Salud, Abdullah al Sanad, en un comunicado.

Por su parte, la Autoridad de Aviación Civil informó que un dron alcanzó el aeropuerto internacional de Kuwait y que hirió levemente a empleados y provocó "daños materiales limitados en la terminal de pasajeros".

Qatar

Ocho personas resultaron heridas en ataques iraníes llevados a cabo el sábado con 44 misiles y ocho drones contra Catar, dijo un diplomático a la AFP bajo condición de anonimato.

Un sistema de radar de largo alcance resultó dañado en la base militar estadounidense de Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense de la región, según la misma fuente.

Catar considera la operación iraní como "una flagrante violación de su soberanía nacional" y se "reserva el derecho pleno de responder a este ataque", anunció su Ministerio de Asuntos Exteriores.

Arabia Saudita

Arabia Saudita, potencia regional de peso, afirmó haber repelido ataques iraníes contra su capital, Riad, y su provincia oriental.

El país expresó "su más enérgica condena de los ataques iraníes" contra su territorio y, de forma más amplia, de la "agresión iraní" en la región.

El domingo, la Cancillería saudita convocó al embajador de Irán, indicó la institución en X.

Baréin

La agencia oficial Bahrain News Agency indicó en X que 45 misiles y nueve drones iraníes habían sido abatidos, citando al ejército.

Cuatro personas resultaron heridas, según la agencia, que cita a los hospitales públicos.

Baréin declaró haber evacuado un barrio de su capital, Manama, que alberga la sede de la Quinta Flota estadounidense, blanco anteriormente de misiles iraníes.

La embajada de Estados Unidos en Baréin indicó en X que "recibió información confirmada de que el hotel Crowne Plaza de Manama fue bombardeado" este domingo y que hubo "heridos"; y advirtió que "los hoteles podrían ser blanco de futuros ataques".

Omán

Omán, que medió tres rondas de conversaciones entre iraníes y estadounidenses, había quedado fuera de los ataques, pero de acuerdo con fuentes omaníes eso cambió el domingo.

"Una fuente de seguridad informó que el puerto comercial de Duqm fue atacado por dos drones", que dejaron dos trabajadores heridos, señaló la Agencia de Noticias de Omán en una publicación en redes sociales.

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, pidió este domingo "un alto al fuego y un retorno al diálogo (...) para responder a las reivindicaciones de todas las partes", indicó su ministerio en un informe sobre una conversación que mantuvo el canciller con su par iraní, Abás Araqchi.

