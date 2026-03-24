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Marzo, el mes que separa a los vendedores ocupados de los efectivos

Marzo deja de ser un mes de fricción cuando se convierte en un mes de precisión, donde cada acción responde a una estrategia bien definida.
mar 24 marzo 2026 06:00 AM
Marzo, el mes que separa a los vendedores ocupados de los efectivos
El verdadero desafío no es vender más en menos tiempo, sino vender mejor en el momento correcto. No se trata de correr para alcanzar la meta, sino de avanzar con claridad para llegar con certeza, considera Alejandro Bobadilla. (Foto: iStock)

“La eficiencia es hacer bien las cosas; la efectividad es hacer las cosas correctas”: Peter Drucker.

Al avanzar el año, marzo suele sentirse como un punto de tensión dentro del ciclo comercial. Lo que en enero era impulso y en febrero construcción, ahora se convierte en exigencia por consolidar resultados. Las metas trimestrales están cerca de evaluarse y, con ello, aparece una presión más evidente: oportunidades que no avanzan, clientes que siguen en pausa y negociaciones que parecen estancarse. La actividad no se detiene, pero el ritmo de cierre no siempre acompaña ese esfuerzo. Es en este momento donde muchos vendedores confunden intensidad con efectividad, olvidando que no todo movimiento genera progreso real.

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El reto en marzo no es la falta de trabajo, sino la falta de claridad estratégica. En este mes, los clientes suelen encontrarse en una etapa de análisis más profunda. Han comparado opciones, revisado presupuestos y, en muchos casos, están alineando decisiones internas. Esto exige que el vendedor eleve su nivel de conversación. Ya no basta con presentar una propuesta; es necesario interpretar el momento del cliente, entender sus prioridades actuales y acompañar su proceso de decisión con mayor precisión. La venta deja de ser una acción de empuje y se convierte en un ejercicio de lectura y adaptación.

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En lugar de centrarse únicamente en lo que falta por cerrar, el cambio comienza cuando el equipo comercial analiza qué está ocurriendo dentro de cada oportunidad. Observar los silencios del cliente, identificar objeciones no expresadas y detectar puntos de duda permite redirigir la estrategia. La conversación evoluciona cuando el vendedor deja de insistir en condiciones y empieza a construir certeza. Así, el enfoque se desplaza de la urgencia por vender hacia la generación de confianza que facilita el cierre.

También es necesario redefinir cómo se mide el avance en este punto del trimestre. Marzo no solo debe evaluarse por los contratos firmados, sino por la calidad del proceso que los respalda. Reuniones bien preparadas, seguimientos oportunos, claridad en las propuestas y capacidad de respuesta ante objeciones son indicadores que anticipan el resultado. La disciplina en estos elementos es la que permite que las oportunidades maduren y se concreten, evitando depender de cierres de último momento que suelen ser más inciertos.

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Este ajuste de enfoque impacta directamente en la mentalidad del vendedor. La presión disminuye cuando se entiende que cada interacción tiene un propósito dentro de un proceso más amplio. La ansiedad por cerrar se transforma en enfoque por avanzar con intención. Prepararse mejor, escuchar con mayor profundidad y comunicar con claridad no solo mejora la experiencia del cliente, sino que fortalece la confianza del propio vendedor en su proceso.

Con el paso de los días, los efectos comienzan a reflejarse. Las conversaciones toman dirección, los clientes muestran mayor apertura y las decisiones encuentran un camino más claro. No se trata de acelerar el cierre, sino de facilitarlo. Marzo deja de ser un mes de fricción cuando se convierte en un mes de precisión, donde cada acción responde a una estrategia bien definida.

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Ventas sin presión

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Desde esta perspectiva, los resultados no dependen del calendario, sino de la consistencia con la que se ha trabajado en los meses previos. Marzo no exige más esfuerzo, exige mejor enfoque. Es el momento en el que la preparación, la disciplina y la capacidad de adaptación se ponen a prueba para transformar oportunidades en resultados concretos.

Así, este mes deja de representar presión y se convierte en consolidación. Lo que fue sembrado con intención comienza a tomar forma, y lo que se trabaja con claridad se traduce en acuerdos sostenibles. El verdadero desafío no es vender más en menos tiempo, sino vender mejor en el momento correcto. No se trata de correr para alcanzar la meta, sino de avanzar con claridad para llegar con certeza.

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Nota del editor: Alejandro Bobadilla es emprendedor, conferencista internacional, networker y mentor. Es Ingeniero Industrial con Maestría en Administración de Negocios por la UNAM, con diversos Diplomados enfocados en Alta Dirección, Ventas, Marketing y Liderazgo en diversas instituciones. He incursionado en la apertura de mercados en México, Centro y Sudamérica. Llevo más de 35 años involucrado en áreas Comerciales. Síguelo en LinkedIn , Instagram , Facebook y/o TikTok . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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