Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

Cómo lograr ventas excepcionales en la temporada decembrina

En esta época no se trata solo de vender productos, sino de vender soluciones para la celebración; vende soluciones, vende momentos, vende tranquilidad, vende reconocimiento.
mié 24 diciembre 2025 07:01 AM
Cómo lograr ventas excepcionales en la temporada decembrina
Las empresas que triunfan en diciembre no son las más grandes, sino las que mejor se preparan y se adaptan, la experiencia del cliente es tan importante como el precio, apunta Alejandro Bobadilla. (iStock)

“La gente no compra por razones lógicas, compra por razones emocionales”: Zig Ziglar.

La temporada decembrina es, para muchos negocios, el periodo más importante del año. Es el momento en que la emoción, la nostalgia y el deseo de compartir se combinan para generar un impulso natural de compra. Sin embargo, no basta con “esperar” que las ventas lleguen por sí solas: para obtener resultados sobresalientes es necesario anticiparse, prepararse y ejecutar estrategias inteligentes que conecten con las necesidades reales del consumidor.

Publicidad

Hoy quiero compartir contigo algunas estrategias que te permitan llevar a cabo un cierre de ventas exitoso con clientes satisfechos y una marca que brilla más que las luces navideñas.

Lee más

prestanombres-ley-antilavado
Opinión

Ventas sin presión

Diciembre es un mes emocional, quienes logramos entender esto dominamos el terreno en esta época, no se trata solo de vender productos, sino de vender soluciones para la celebración; vende soluciones, vende momentos, vende tranquilidad, vende reconocimiento.

Date a la tarea de diseñar promociones irresistibles y claras, estas deben de ser simples, visibles y fáciles de activar. Por ejemplo; puedes ofrecer combos navideños: es decir una serie de productos que juntos generen mayor valor; incentivas compras antes del pico del mes, mediante algún slogan que mencione “compra anticipadamente y ahorra”, maneja propuestas de envíos gratis o garantizados antes de Navidad, otorga cierto tipo de programas de recompensas. No se trata de ofrecer tus productos o servicios más económicos, al contrario, trata de utilizar herramientas inteligentes que te permitan lograr tus objetivos de venta.

Lee más

Lidera tu vida como si fuera tu negocio más importante
Opinión

Lidera tu vida como si fuera tu negocio más importante

Asegura el inventario, es muy importante que nada afecte. Nada afecta más la percepción del cliente que un “no hay”, “se agotó” o “no llegó a tiempo”. En esta temporada, la logística es tu columna vertebral. Planificar, confirmar proveedores y tener alternativas te permitirá responder al aumento natural de la demanda sin contratiempos. Planea, evalúa y ajusta constantemente.

Las empresas que triunfan en diciembre no son las más grandes, sino las que mejor se preparan y se adaptan, la experiencia del cliente es tan importante como el precio. Respuestas rápidas, procesos sencillos y una atención cálida son elementos decisivos. Un cliente bien atendido no solo compra, sino que regresa… y recomienda.

Lee más

¿Vas a emprender tu negocio? No hagas caso de estos mitos
Opinión

¿Emprendedor o autoempleado? La delgada línea que define tu libertad

Publicidad

La temporada decembrina es una oportunidad extraordinaria para conectar con los clientes y cerrar el año con éxito. Quien combina estrategia, emoción, logística y un excelente servicio no solo incrementa ventas: también fortalece su reputación y siembra relaciones duraderas.

Diciembre no solo es el cierre del calendario… también es la apertura a nuevas posibilidades de crecimiento. Aprovecha cada momento, cada interacción y cada cliente. La magia de la temporada puede convertirse en resultados extraordinarios cuando se trabaja con intención.

____

Nota del editor: Alejandro Bobadilla es emprendedor, conferencista internacional, networker y mentor. Es Ingeniero Industrial con Maestría en Administración de Negocios por la UNAM, con diversos Diplomados enfocados en Alta Dirección, Ventas, Marketing y Liderazgo en diversas instituciones. He incursionado en la apertura de mercados en México, Centro y Sudamérica. Llevo más de 35 años involucrado en áreas Comerciales. Síguelo en LinkedIn , Instagram , Facebook y/o TikTok . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Publicidad

Tags

Opinión Empresas

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad