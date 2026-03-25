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La confianza no es discurso, es negocio

La pregunta estratégica para cualquier CEO no es cómo mejorar la percepción pública, sino si su estrategia es comunicable. ¿Resiste el escrutinio? ¿Puede explicarse sin rodeos?
mié 25 marzo 2026 06:02 AM
La confianza no es discurso, es ne
La credibilidad también se define puertas adentro. Los colaboradores son los primeros evaluadores de la coherencia corporativa. Si el liderazgo no actúa conforme al propósito declarado, ningún mensaje externo compensará la fractura interna, considera Elisa Flores Forzán. (Foto: iStock)

En los estados financieros no aparece como activo, pero cuando se pierde, el mercado lo cobra de inmediato. La credibilidad no figura en el balance, pero sí determina el costo del capital, la lealtad del cliente y la estabilidad del talento.

En México vivimos un momento empresarial particularmente expuesto. Volatilidad política, presión regulatoria, exigencias crecientes en materia ESG, escrutinio digital permanente y consumidores que contrastan información antes de decidir. En este entorno, la confianza dejó de ser un atributo reputacional y se convirtió en un factor económico.

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La evidencia es clara. De acuerdo con el Edelman Trust Barometer 2025, 88% de las personas dice que la confianza en una marca es tan importante como el precio y la calidad de los productos o servicios que ofrece. En este sentido, la credibilidad no solo protege reputaciones, impacta ingresos.

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Sin embargo, muchas empresas todavía entienden la comunicación como un recurso cosmético. Ajustan discursos en tiempos de crisis, lanzan campañas sobre propósito y hablan de sostenibilidad sin poder explicar con claridad sus métricas. El mercado ya no premia narrativas aspiracionales, ahora exige congruencia.

La credibilidad no se construye en la campaña, se construye en la coherencia. Cuando una empresa promete cultura sólida pero enfrenta rotación constante, el talento lo detecta. Cuando anuncia compromisos ambientales sin respaldo operativo, los inversionistas lo cuestionan. Cuando guarda silencio frente a una controversia, la conversación pública la rebasa. En la era digital, la inconsistencia no tarda en exhibirse.

Hoy, la comunicación dejó de ser un área de apoyo y se convirtió en una herramienta de gestión estratégica. No es un accesorio, es un mecanismo para reducir la incertidumbre. Y la incertidumbre es uno de los mayores enemigos del crecimiento.

Pero comunicar no significa hablar más, significa hablar claro. Hablar claro implica explicar decisiones complejas en lenguaje accesible, reconocer límites, asumir errores antes de que la presión externa obligue a hacerlo. Desde mi experiencia acompañando a líderes en procesos de posicionamiento y manejo de reputación, he visto que las empresas no pierden credibilidad por equivocarse, la pierden por intentar ocultarlo o minimizarlo.

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La credibilidad también se define puertas adentro. Los colaboradores son los primeros evaluadores de la coherencia corporativa. Si el liderazgo no actúa conforme al propósito declarado, ningún mensaje externo compensará la fractura interna.

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En un momento en que México busca consolidarse como destino de inversión, el país compite no solo en costos, sino en certidumbre. Las empresas que logran proyectar consistencia y transparencia reducen la percepción de riesgo. Y reducir riesgo es generar valor.

La pregunta estratégica para cualquier CEO no es cómo mejorar la percepción pública, sino si su estrategia es comunicable. ¿Resiste el escrutinio? ¿Puede explicarse sin rodeos? ¿Las decisiones diarias están alineadas con lo que se promete?

La credibilidad es acumulativa, pues cada acción congruente suma. Pero también es frágil, ya que una contradicción pública puede erosionar años de construcción reputacional, por eso debe gestionarse con la misma disciplina que cualquier indicador financiero.

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La confianza no se decreta, se gana con acciones coherentes y se mantiene con comunicación clara, constante y directa. En un mercado saturado de mensajes, la empresa que realmente destaca no es la que habla más fuerte, destaca la que demuestra mayor consistencia entre lo que promete y lo que ejecuta. Y esa consistencia, cuando se convierte en práctica cotidiana, termina reflejándose en resultados.

Porque, aunque no aparezca en el balance, la credibilidad sí impacta los resultados.

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Nota del editor: Elisa Flores Forzán es CEO de Spotlight Group. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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