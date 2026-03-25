La confianza no es discurso, es negocio

La evidencia es clara. De acuerdo con el Edelman Trust Barometer 2025, 88% de las personas dice que la confianza en una marca es tan importante como el precio y la calidad de los productos o servicios que ofrece. En este sentido, la credibilidad no solo protege reputaciones, impacta ingresos.

Sin embargo, muchas empresas todavía entienden la comunicación como un recurso cosmético. Ajustan discursos en tiempos de crisis, lanzan campañas sobre propósito y hablan de sostenibilidad sin poder explicar con claridad sus métricas. El mercado ya no premia narrativas aspiracionales, ahora exige congruencia.

La credibilidad no se construye en la campaña, se construye en la coherencia. Cuando una empresa promete cultura sólida pero enfrenta rotación constante, el talento lo detecta. Cuando anuncia compromisos ambientales sin respaldo operativo, los inversionistas lo cuestionan. Cuando guarda silencio frente a una controversia, la conversación pública la rebasa. En la era digital, la inconsistencia no tarda en exhibirse.

Hoy, la comunicación dejó de ser un área de apoyo y se convirtió en una herramienta de gestión estratégica. No es un accesorio, es un mecanismo para reducir la incertidumbre. Y la incertidumbre es uno de los mayores enemigos del crecimiento.

Pero comunicar no significa hablar más, significa hablar claro. Hablar claro implica explicar decisiones complejas en lenguaje accesible, reconocer límites, asumir errores antes de que la presión externa obligue a hacerlo. Desde mi experiencia acompañando a líderes en procesos de posicionamiento y manejo de reputación, he visto que las empresas no pierden credibilidad por equivocarse, la pierden por intentar ocultarlo o minimizarlo.

La credibilidad también se define puertas adentro. Los colaboradores son los primeros evaluadores de la coherencia corporativa. Si el liderazgo no actúa conforme al propósito declarado, ningún mensaje externo compensará la fractura interna.