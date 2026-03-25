En los últimos meses he tenido conversaciones con directores generales, recursos humanos e integrantes de diferentes organismos que comparten una misma inquietud: ¿cómo planear en un entorno que sigue enviando señales contradictorias? Volatilidad externa, ajustes internos, presión sobre costos. El manual tradicional sugeriría cautela; sin embargo, el mercado laboral mexicano está enviando un mensaje distinto.
Optimismo exigente, la nueva ecuación del talento en 2026
De acuerdo con la encuesta anual de deseos laborales 2026 de OCC, 9 de cada 10 trabajadores en México consideran que este año tendrán mejores oportunidades laborales que en 2025. La cifra, por sí sola, podría leerse como un dato optimista más, pero a mí me parece algo más profundo: es un cambio en la psicología del talento.
El optimismo, en un entorno incierto, no surge de la ingenuidad. Surge de la percepción de opciones. Cuando el 92% de los profesionales cree que el mercado jugará a su favor y, al mismo tiempo, el 64% declara que buscará activamente un nuevo empleo, lo que estamos viendo no es simple esperanza, es decisión. El talento ya no se siente atrapado por el contexto, sino que se siente habilitado por él.
Este es el verdadero punto de inflexión. Durante años, las empresas operaron bajo la premisa de que la estabilidad era un activo suficiente para retener y hoy la estabilidad es apenas el punto de partida. El mercado laboral mexicano está evolucionando hacia una lógica mucho más competitiva y sofisticada, donde la permanencia se gana todos los días.
El salario sigue siendo el principal detonador de cambio —el 64% considera que es el factor decisivo—, pero reducir la conversación a una guerra de sueldos sería simplista. Más de la mitad de los encuestados prioriza oportunidades de desarrollo y casi la mitad exige un mejor equilibrio entre vida y trabajo. Es decir, la conversación ya no es exclusivamente financiera, es estratégica y cultural.
En mi experiencia, cuando el talento empieza a exigir desarrollo estructurado, planes claros de crecimiento y coherencia entre discurso y práctica, lo que está pidiendo en realidad es liderazgo, no solo compensación.
Hay otro dato que considero particularmente revelador: el 83% de los trabajadores afirma haber mejorado sus habilidades tecnológicas en 2025, especialmente en herramientas digitales e Inteligencia Artificial. Esto cambia por completo la ecuación competitiva, porque estamos frente a una fuerza laboral que decidió no esperar a que la transformación digital ocurriera dentro de su empresa, sino que decidió adelantarse.
Para los equipos directivos, esto implica una reflexión incómoda pero necesaria: si el talento está elevando su nivel de sofisticación, ¿nuestras organizaciones están haciendo lo mismo al mismo ritmo? Cuando la estructura se queda atrás del capital humano, la consecuencia natural es la rotación.
También observo un fenómeno más silencioso, pero igual de relevante. Las prioridades personales que acompañan este optimismo hablan de ingresos, sí, pero también de finanzas sanas, tiempo en familia, salud física y mental. El trabajo dejó de ser un espacio aislado de la vida; ahora es un componente de un proyecto integral. Y las empresas que no entiendan esa integración perderán relevancia.
Desde mi labor profesional y con la posibilidad de observar el comportamiento del mercado laboral desde una perspectiva amplia, veo con claridad que no estamos ante un ciclo pasajero. Estamos ante una redefinición del contrato psicológico entre talento y empresa. El trabajador mexicano de 2026 es más informado, más móvil y consciente de su valor en el mercado.
El dato de “9 de cada 10” no debería tranquilizar a las organizaciones: debería activarlas. Cuando el talento cree que puede encontrar algo mejor, evaluará con mayor rigor su situación actual, porque comparará cultura, liderazgo, flexibilidad, propósito y posibilidades de crecimiento con una lupa mucho más exigente.
Cuando el talento pierde el miedo y gana confianza, el mercado cambia las reglas. Y las nuevas reglas favorecen a quienes están dispuestos a evolucionar con la misma velocidad que su gente.
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Nota del editor: Joseph Zumaeta es Country Manager de Redarbor México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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