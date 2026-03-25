Optimismo exigente, la nueva ecuación del talento en 2026

De acuerdo con la encuesta anual de deseos laborales 2026 de OCC, 9 de cada 10 trabajadores en México consideran que este año tendrán mejores oportunidades laborales que en 2025. La cifra, por sí sola, podría leerse como un dato optimista más, pero a mí me parece algo más profundo: es un cambio en la psicología del talento.

El optimismo, en un entorno incierto, no surge de la ingenuidad. Surge de la percepción de opciones. Cuando el 92% de los profesionales cree que el mercado jugará a su favor y, al mismo tiempo, el 64% declara que buscará activamente un nuevo empleo, lo que estamos viendo no es simple esperanza, es decisión. El talento ya no se siente atrapado por el contexto, sino que se siente habilitado por él.

Este es el verdadero punto de inflexión. Durante años, las empresas operaron bajo la premisa de que la estabilidad era un activo suficiente para retener y hoy la estabilidad es apenas el punto de partida. El mercado laboral mexicano está evolucionando hacia una lógica mucho más competitiva y sofisticada, donde la permanencia se gana todos los días.

El salario sigue siendo el principal detonador de cambio —el 64% considera que es el factor decisivo—, pero reducir la conversación a una guerra de sueldos sería simplista. Más de la mitad de los encuestados prioriza oportunidades de desarrollo y casi la mitad exige un mejor equilibrio entre vida y trabajo. Es decir, la conversación ya no es exclusivamente financiera, es estratégica y cultural.

En mi experiencia, cuando el talento empieza a exigir desarrollo estructurado, planes claros de crecimiento y coherencia entre discurso y práctica, lo que está pidiendo en realidad es liderazgo, no solo compensación.

Hay otro dato que considero particularmente revelador: el 83% de los trabajadores afirma haber mejorado sus habilidades tecnológicas en 2025, especialmente en herramientas digitales e Inteligencia Artificial. Esto cambia por completo la ecuación competitiva, porque estamos frente a una fuerza laboral que decidió no esperar a que la transformación digital ocurriera dentro de su empresa, sino que decidió adelantarse.