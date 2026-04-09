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La IA ya eligió sus fuentes… ¿está tu marca ahí?

El SEO sigue siendo clave (la mayoría de las fuentes aún ‘rankean’ en Google), pero la Inteligencia Artificial ahora amplía el juego hacia redes, comunidades y contenido humano real.
jue 09 abril 2026 06:01 AM
La IA ya eligió sus fuentes... ¿está tu marca ahí?
Lo que estamos viendo (y que muchos aún subestiman) es que los modelos de IA están incorporando una nueva capa de conocimiento: una basada en contenido generado por usuarios, expertos y comunidades, apunta Ronald Meneses. (Foto: iStock)

Hay algo incómodo (y profundamente revelador) ocurriendo en el marketing digital: las marcas siguen invirtiendo millones en sus sitios web, pero la Inteligencia Artificial (IA) ya no se alimenta únicamente de ellos.

Y no, esto no significa que el sitio web haya muerto.

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Significa algo mucho más interesante: ya no es suficiente por sí solo.

Durante años, nos enseñaron que el activo más importante de una empresa era su página web. Que el SEO giraba en torno a posicionar contenido corporativo. Que la autoridad se construía desde el dominio propio.

Hoy, esa lógica empieza a fracturarse.

Desde mi experiencia, y tras analizar este fenómeno, llego a una conclusión clara: la visibilidad en la era de la IA ya no se construye solo en tu website; se construye en conversaciones.

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Seamos claros: las páginas web siguen siendo fundamentales.

Siguen influyendo, posicionando y convirtiendo. Pero lo que estamos viendo (y que muchos aún subestiman) es que los modelos de IA están incorporando una nueva capa de conocimiento: una basada en contenido generado por usuarios, expertos y comunidades.

Esto incluye, dependiendo del mercado y la industria:

- Redes profesionales como LinkedIn.
- Comunidades abiertas como Reddit.
- Plataformas educativas y de contenido como YouTube.
- Espacios de análisis y opinión como Medium.
- Foros especializados y comunidades de nicho.
- Incluso plataformas híbridas donde conviven datos y experiencia práctica.

¿Por qué?

Porque ahí ocurre algo que las marcas no siempre logran replicar en sus propios canales: contexto, experiencia y conversación real.

Y aquí es donde muchas estrategias se quedan cortas.

Porque la IA no premia el contenido más “bonito”; premia el contenido más útil.

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Y utilidad, en este nuevo entorno, significa:
- Responder preguntas reales.
- Resolver problemas concretos.
- Aportar contexto desde la experiencia, no desde el marketing.

Hoy, la visibilidad ya no depende solo de tu capacidad de posicionar… sino de tu capacidad de ser parte de la conversación que la IA considera valiosa.

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No es el fin del SEO. Es su evolución natural.

Un SEO que ahora convive con algo más amplio: la presencia estratégica en los canales donde se construye el conocimiento.

Las marcas que empiezan a ganar relevancia en entornos de IA son aquellas que logran equilibrar cuatro frentes clave:

1. Base sólida (web + SEO): Sitios optimizados, contenido estructurado y autoridad en buscadores. Este sigue siendo el punto de partida.

2. Contenido útil y persistente: Blogs, guías y recursos que no solo intentan posicionar, sino que realmente responden preguntas y resuelven problemas. Contenido que puede ser citado hoy… o dentro de tres años.

3. Activar voces, no solo canales: Las marcas necesitan menos comunicados y más personas hablando con criterio. Expertos que expliquen, opinen, cuestionen y aporten valor desde su experiencia.

4. Presencia en canales de influencia real: Estar donde ocurre la conversación. No basta con tener presencia; hay que participar activamente en el ecosistema donde se construye el conocimiento.

Muchos ven esto como un problema.

Yo lo veo como una evolución necesaria.

Durante años, el marketing digital permitió que el ruido compitiera con el valor. Que la optimización superara a la utilidad. Que el presupuesto definiera la visibilidad.

La IA está corrigiendo eso.

Está filtrando.

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Está elevando el estándar.

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Está priorizando lo que realmente ayuda.

Y eso, para quienes entienden el cambio, no es una desventaja. Es una oportunidad enorme.

Porque en este nuevo entorno, la pregunta ya no es:

¿Qué tan bien posicionas tu contenido?

La pregunta es mucho más exigente:

¿Merece tu contenido ser citado por la IA?

Y ahí, ya no compites solo como marca.

Compites como fuente de verdad.

_____

Nota del editor: Ronald Meneses es CEO de RM Your Marketing Partners, escritor y contribuidor para medios internacionales como Orlando Business Journal y Florida Realtor Magazine. Con un Master en Marketing y más de 15 años de experiencia en marketing estratégico, digital, branding, social media y desarrollo de negocios. Ha asesorado a emprendedores, pymes y empresas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, ayudándolos a impulsar crecimientos sostenibles, alineados con las nuevas tendencias digitales. Síguelo en Instagram y/o escríbele a ronald@ronaldmeneses.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Tags

Opinión Inteligencia artificial Estrategia y marketing

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