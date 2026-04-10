Las niñas y los niños primero

El 30 de abril suele reducirse a celebraciones simbólicas, regalos y discursos bien intencionados; sin embargo, cuidar de las niñas y los niños va mucho más allá de una fecha conmemorativa; implica asumir, de manera seria, el principio del interés superior de la niñez como eje rector de las políticas públicas, de las decisiones presupuestales y, también, de las estrategias económicas.

Invertir en infancias no es un gasto social, sino una de las decisiones más rentables que puede tomar un Estado. La evidencia es contundente. La nutrición, la salud, la educación temprana y los entornos seguros tienen impactos directos en la productividad futura, en la reducción de desigualdades y en la cohesión social. Aun así, en México, millones de niñas y niños crecen en contextos de pobreza, violencia o abandono institucional.

Para quienes analizan la nación desde la óptica empresarial o financiera, esto debería ser una señal de alerta. Una porción demográfica mal atendida se convierte rápidamente en un pasivo social. La falta de políticas integrales para las infancias termina reflejándose en mayores costos en salud, seguridad, justicia y asistencia social a largo plazo. Dicho de otra manera, ignorarlas es batear los problemas hacia el futuro, con intereses acumulados.

Además, el cuidado infantil no es un asunto aislado, sino que está profundamente ligado a la participación económica de las mujeres. Sin sistemas de cuidado accesibles y de calidad, millones de madres quedan fuera del mercado laboral o atrapadas en la informalidad, lo que, sin duda, no solo afecta sus ingresos y autonomía, también impacta en la competitividad del país.

Hablar del interés superior de la niñez implica repensar prioridades, desde el diseño urbano y la movilidad, hasta la jornada laboral, la digitalización de servicios públicos y el acceso a tecnología educativa. Es decir, significa entender que las infancias no son un tema secundario, sino un indicador del tipo de sociedad que estamos construyendo.