Estamos produciendo más marketing que nunca… y entendiendo menos al cliente

Pero cuando llega el momento crítico —cuando hay que tomar decisiones— la mayoría sigue sin poder responder una pregunta básica: ¿Por qué alguien realmente nos compra?

Lo que estamos viviendo no es una crisis de datos. Es una crisis de interpretación.

El problema no es la falta de información. Es el exceso irrelevante

El marketing actual se volvió una fábrica de reportes que justifican decisiones mediocres, donde todos nos sentimos seguros porque “eso dice el dato”.

El problema es que medir más no es lo mismo que entender mejor.

La mayoría de los equipos opera bajo una lógica peligrosa: si algo se puede medir, entonces es importante. Y eso ha llevado a que se optimicen métricas que no necesariamente tienen relación directa con el negocio.

Más clics.

Más leads.

Más tráfico.

Y, sin embargo, seguimos con las mismas preguntas:

- ¿Por qué unos clientes sí avanzan y otros no?

- ¿Por qué proyectos con demanda no se convierten en ventas?

- ¿Por qué campañas “exitosas” no se traducen en crecimiento real?

La respuesta es incómoda: porque estamos viendo el comportamiento, pero no estamos entendiendo la decisión.

Me es frustrante y al mismo tiempo preocupante la cantidad de veces que, hablando con mis consultantes, me presumen sus dashboards hipersofisticados que miden hasta el más ínfimo detalle, pero son incapaces de responderme ¿quién realmente es tu cliente? Sin encasillarlo en una palabrería demográfica, que poco o nada de impacto real genera en su estrategia de marketing.

Y eso lo digo porque estoy seguro que somos más que sector demográfico. Tenemos sueños, aspiraciones, motivadores, miedos, creencias y muchas más cosas que, como profesionales del marketing, estamos obligados a conocer de nuestros clientes si realmente buscamos diferenciarnos en estos tiempos.