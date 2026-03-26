La hiperpersonalización se ha convertido en el santo grial del marketing contemporáneo. La capacidad de diseñar mensajes, contenidos y experiencias únicas para cada individuo, no para un segmento, sino para una persona con historia, emociones y comportamientos particulares, está redefiniendo la manera en que las marcas se relacionan con su audiencia. Sin embargo, detrás de esta evolución brillante se esconden desafíos éticos y estratégicos imposibles de ignorar.
La hiperpersonalización, entre la promesa y el riesgo
Hoy la tecnología permite anticipar necesidades incluso antes de que el consumidor las exprese. Algoritmos que analizan patrones de navegación, compras previas, conversaciones, ubicación e incluso estados de ánimo construyen perfiles casi telepáticos. Cuando se usan con sensibilidad, estas herramientas eliminan fricciones, aportan relevancia y generan valor tangible: menos ruido, más soluciones hechas a la medida. Y los datos lo respaldan: el 71% de los consumidores espera experiencias personalizadas al comprar online, el 80% está más dispuesto a adquirir productos cuando la marca personaliza, y un impresionante 86% pagaría más por una experiencia única. Incluso, 82% afirma que compartiría sus datos si recibe algo verdaderamente personalizado a cambio.
Pero también hay un lado oscuro. La línea entre “personal” y “demasiado personal” es peligrosamente delgada. Un exceso de precisión puede despertar incomodidad, sensación de vigilancia o pérdida de autonomía. El consumidor quiere sentirse comprendido, no observado. Por eso, la hiperpersonalización no puede depender únicamente de grandes volúmenes de datos; debe sostenerse en una ética clara basada en respeto, transparencia y consentimiento informado.
Más allá de la percepción, la hiperpersonalización también impacta directamente los resultados de negocio. Las marcas que la ejecutan bien incrementan la fidelidad y la probabilidad de recompra hasta en un 80%, y el 96% de los consumidores afirma estar más dispuesto a comprar después de recibir un mensaje personalizado. No es solo una estrategia de marketing: es un motor de crecimiento.
Sin embargo, esta promesa viene acompañada de riesgos significativos. Para personalizar a profundidad, las marcas deben recolectar y procesar enormes cantidades de datos, muchos de ellos sensibles. Eso implica mayor exposición a filtraciones, usos indebidos o decisiones automatizadas que pueden ser discriminatorias. En un contexto en el que la privacidad se ha vuelto un bien escaso, el desafío es enorme.
Por ello, la hiperpersonalización demanda un nuevo pacto de confianza. Significa practicar transparencia radical: explicar qué datos se usan, para qué y cuál es el beneficio directo para el usuario. Significa recolectar solo lo necesario, garantizar anonimato cuando sea posible y otorgar control real sobre la información personal.
La oportunidad está en crear experiencias extraordinarias sin comprometer la autonomía ni la tranquilidad de las personas. Al final, la verdadera diferenciación no estará en quién personaliza más, sino en quién lo hace mejor y con mayor respeto.
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Nota del editor: Melina Licona es Medical Marketing Manager en Reckitt. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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