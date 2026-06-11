40 horas, ¿dignidad laboral o jaque mate a la productividad?

Como emprendedora, mi perspectiva es matizada. Por un lado, la dignidad humana es innegociable. En la CDMX, un trabajador promedio suma a sus 48 horas laborales unas 20 horas adicionales de traslado en transporte público. ¿Qué espacio puede haber para la vida personal? Esta desconexión familiar es uno de muchos factores que el estrés de la NOM-035 intenta mitigar, pero que nuestra compleja realidad geográfica parece ignorar sistemáticamente.

No obstante, desde la trinchera empresarial, el desafío central es la productividad. Nos enfrentamos a una paradoja dolorosa: México ostenta el récord de las jornadas más largas de la OCDE, superando las 2,300 horas anuales por trabajador; sin embargo, generamos menos valor por hora que nuestros pares internacionales. Mientras que el promedio de valor generado por hora en dicho organismo supera los 50 dólares, en México apenas rozamos los 22 dólares. ¿Las causas? Una mezcla compleja entre rezago educativo, falta de capacitación y baja penetración tecnológica.

Mientras que para una empresa de servicios reducir dos horas semanales representa un reto de eficiencia operativa, para el sector industrial, donde la maquinaria depende de la presencia física, esto puede traducirse en un incremento del 20% en los costos de nómina. He notado que pocos líderes de capital humano están abordando esta transición con una visión integral de 360 grados, que involucra a diferentes áreas de la empresa y cada una con desafíos propios.

La reforma contempla una transición gradual de 2026 a 2030. Es un respiro necesario, pero no una solución mágica. El verdadero cambio radicará en la optimización del tiempo. La obligatoriedad del registro electrónico de la jornada laboral y el uso de un reloj checador no deben verse como meros trámites para evitar multas de la STPS, mismos que pueden ascender a casi 30,000 pesos por empleado. Al contrario, representan la oportunidad de oro para que las áreas de Finanzas y Recursos Humanos unifiquen criterios y utilicen la tecnología para medir lo que verdaderamente impacta al negocio.

Si aspiramos a consolidar la jornada de 40 horas para 2030 sin comprometer la viabilidad operativa, el diálogo debe evolucionar: trabajar menos tiempo no puede traducirse en una disminución de resultados. Esta transición exige definir metas claras y rutas de ejecución precisas; el colaborador necesita entender qué se espera de él y desarrollar la capacidad de autogestionar su horario. En este escenario, la tecnología deja de ser un lujo para convertirse en el único puente sólido hacia esa dignidad laboral que hemos postergado durante años. Solo mediante esta reforma, apoyada en herramientas digitales estratégicas, lograremos que empresas y colaboradores migren hacia un modelo de operación auténticamente eficiente.

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Nota del editor: Maya Dadoo es CEO y cofundadora de Worky. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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