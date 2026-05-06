¿Cómo cambian los turnos y el pago de horas extra en México con la jornada laboral de 40 horas?

La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los lineamientos de la jornada laboral de 40 horas establece cómo será el pago de las horas extra, cuántas serán y cómo se pagarán con la entrada en vigor de la nueva legislación que será de manera paulatina a partir de 2027 y hasta 2030.
¿Cómo se pagarán las horas extra en turno diurno, mixto y nocturno en la jornada laboral de 40 horas?
¿Cómo se pagan las horas extras actualmente?
Actualmente, el pago de las horas extras están contempladas en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), y se desglosan de la siguiente manera:
-Las primeras nueve horas de trabajo semanal extraordinario se pagan al doble del equivalente a una hora de tu salario.
-Si trabajas más de las nueve horas arriba señaladas, estas se deberán pagar al triple del equivalente a una hora de tu salario.
-Si existe el riesgo de un siniestro dentro de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar daños.
La Procuraduría Federal de la Dedensa del Trabajo (Profedet) establece que el trabajador tiene hasta un año para reclamar el pago de las horas extra trabajadas.
Turnos en la jornada de 40 horas con la nueva ley
Con la reforma de las 40 horas, el artículo 59 establece que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales conforme a un acuerdo entre empleador y empleado, y que irá disminuyendo año con año hasta llegar a 40 horas.
El artículo 61 habla sobre la duración de la jornada diaria que se distribuirá de la siguiente manera:
- Ocho horas la jornada laboral diurna
- Siete la jornada laboral nocturna
- Siete horas y media la jornada laboral mixta
Al igual que la reducción de 48 a 40 horas, las horas extras también se implementarán de forma escalonada para quedar de la siguiente forma:
En los años 2026 y 2027 quedarán establecidas las mismas nueve horas extra que actualmente están dentro de la LFT.
En 2028 se tendrán hasta 10 horas extras.
En 2029 se tendrán hasta 11 horas extras.
Y en 2030 se alcanza el límite final de 12 horas extras que marca la ley.
El decreto en materia laboral que se publicó en el DOF entró en vigor a partir del 1 de mayo de 2026; sin embargo, la reducción rumbo a las 40 horas será a partir del 1 de enero de 2027. Para ese año se busca que las horas trabajadas se reduzca a 46, mientras que los siguientes quedarían establecidas de la siguiente manera:
En 2028 la jornada laboral será de 44 horas.
En 2029 la jornada laboral será de 42 horas.
En 2030 se concretará la reducción a 40 horas semanales de trabajo.
Pago de las horas extra
El artículo 66 establece que las horas extra no excederán las 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en un máximo de cuatro horas diarias, esto se concretará hasta 2030.
Este mismo apartado detalla que las horas extra se pagarán 100% del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria. Es decir, estas horas se pagan al doble.
El artículo 68 hace referencia al pago de las horas extra en donde se explica que cuando la jornada de trabajo se prolongue por "circunstancias extraordinarias", las horas adicionales se pagarán al triple, establece el DOF .
La prolongación de las 12 horas extra que superen lo establecido en el artículo 66 de esta ley, no podrá ser mayor de cuatro horas a la semana y obliga a la persona empleadora a pagar un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.
La suma de las jornadas ordinaria y extraordinaria en ningún caso podrá ser mayor a doce horas diarias.
¿Cuándo se aplicará el pago?
Las disposiciones relativas al pago de horas extra dentro de la reforma laboral de las 40 horas entrará en vigor de manera gradual a partir del 1 de enero de 2027.
Para entender cómo calcular el pago de las horas extra, se tiene que considerar el tipo de jornada laboral y el pago por hora.
Supongamos que un trabajador gana 10,000 pesos al mes con una jornada completa durante seis días a la semana por un mes.
Deberás de realizar la siguiente ecuación:
- 8 horas x 6 días x 4 semanas al mes = 192 horas.
Después, calcula el salario por hora:
- 10,000 pesos al mes ÷ 192 = 52.08 pesos
Así que estarías ganando 52.08 pesos por hora.
El trabajador puede calcular el pago si laboró horas extras dobles o triples.
En la ruta legislativa rumbo a su aprobación se destacó que dentro de los objetivos de reducir la jornada laboral es que todas las personas trabajadoras disfruten del descanso, reducir la fatiga laboral, prevenir accidentes y mejorar la salud y seguridad en el trabajo, así como fortalecer el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, lo que tendrá efectos positivos tanto en el bienestar laboral como en la productividad, en beneficio de 13.4 millones de personas trabajadoras mexicanas, se destacó en febrero de 2026 en la Cámara de Diputados.