¿Cómo cambian los turnos y el pago de horas extra en México con la jornada laboral de 40 horas?

¿Cómo se pagan las horas extras actualmente?

Actualmente, el pago de las horas extras están contempladas en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), y se desglosan de la siguiente manera:

-Las primeras nueve horas de trabajo semanal extraordinario se pagan al doble del equivalente a una hora de tu salario.

-Si trabajas más de las nueve horas arriba señaladas, estas se deberán pagar al triple del equivalente a una hora de tu salario.

-Si existe el riesgo de un siniestro dentro de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar daños.

La Procuraduría Federal de la Dedensa del Trabajo (Profedet) establece que el trabajador tiene hasta un año para reclamar el pago de las horas extra trabajadas.

Turnos en la jornada de 40 horas con la nueva ley

Con la reforma de las 40 horas, el artículo 59 establece que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales conforme a un acuerdo entre empleador y empleado, y que irá disminuyendo año con año hasta llegar a 40 horas.

El artículo 61 habla sobre la duración de la jornada diaria que se distribuirá de la siguiente manera: