Mega tendencias de negocio: frugalidad vs. premiumización

Lo aún más extraño, lo publica en redes. Y está orgullosa. ¿Contradicción? No. Es economía del significado.

La megatendencia que cambia todo: premiumización selectiva

Euro monitor lo tiene claro: los consumidores modernos no gastan más en todo.

Gastan MÁS en lo que les importa. Y MENOS, muchísimo menos en lo que no. Esto no es capricho. Es una decisión racional en un mundo de abundancia de opciones. Cuando todo está disponible, el precio deja de ser el filtro. El significado se convierte en el nuevo precio.

Muchas marcas globales han entendido y ahí te comparto mis guías de ruta.

Nike no vende tenis. Vende la identidad del atleta que llevas dentro. Su tienda House of Innovation en Nueva York es un laboratorio donde personalizas tus zapatillas y participas en desafíos gamificados. No es una tienda. Es una experiencia. Pero en otra mano Decatlón hace un esfuerzo importante de vender tenis a precio muy accesible para democratizar el deporte entre una gran población.

Puma no vende jersey de fútbol de la selección de Portugal. Vende la emoción de pertenecer a algo histórico. Cada playera de un Mundial es una edición limitada de un momento irrepetible. Apple no vende teléfonos. Vende la sensación de ser parte de una tribu creativa y distinta. Stanley no vendía vasos térmicos. Vende identidad de estilo de vida —y se convirtió en un fenómeno cultural de $750 millones de dólares en ventas.

Pero no descuidemos un aspecto: Exclusión simbólica Cuando el valor de una marca está en la “pertenencia”:

- No tener acceso = quedar fuera del grupo simbólico

- El consumo se vuelve una barrera social

La identidad humana debería ser independiente del poder adquisitivo. Sin embargo, el mercado capitaliza esa necesidad psicológica de pertenecer.

La fórmula es la misma en todos los casos:

Producto + Identidad + Momento Único = Precio que nadie cuestiona racionalmente.

Pero, ¿qué es lo que realmente le importa a los jóvenes hoy?

Aquí es donde muchas empresas se equivocan. Creen que a los Millennials y Gen Z les importa el precio. No. Les importa el valor. Y son muy distintos. Según datos de McKinsey, el 70% de la Gen Z está dispuesto a pagar más por productos sostenibles. Según Statista, más del 60% espera que las marcas tengan una postura clara sobre temas sociales y ambientales. No compran productos. Compran valores y causas.

Pero hay más:

Autenticidad sobre perfección: La Gen Z rechaza la publicidad clásica. El 53% compra después de ver reseñas reales en video. Confían en influencers que muestran productos sin guion, no en anuncios producidos. Experiencias sobre posesiones: Los Millennials gastan en viajes, conciertos y momentos. Un jersey del Mundial no es ropa; es el recuerdo tangible de haber vivido algo grande.

Pertenencia a una tribu: Millennials y Gen Z lideran la demanda de marcas como Chanel, Dior o Loewe en el mercado pre-owned no por lujo clásico, sino por construir un estilo propio y consumir de forma más ética.