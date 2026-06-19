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Mega tendencias de negocio: frugalidad vs. premiumización

La identidad humana debería ser independiente del poder adquisitivo. Sin embargo, el mercado capitaliza esa necesidad psicológica de pertenecer.
vie 19 junio 2026 06:02 AM
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Diferenciarte o desaparecer. La clave para posicionar tu marca con poder
Las marcas que sobrevivirán a 2028 no son necesariamente las más baratas. Son las que logran que su cliente sienta que pertenece a algo más grande que el producto mismo, apunta Daniel Razo. (iStock)

Según datos del INEGI el salario promedio en México es de 22,000 – 23,000 pesos al mes por hogar. Luego entonces ¿Por qué un consumidor mexicano promedio pagaría 5,000 pesos por una playera... y ni 500 pesos por la ropa de todos los días?

No es irracional. Es la mega tendencia que está redefiniendo los negocios hacia 2028. Cada cuatro años pasa algo que ningún economista clásico puede explicar del todo: Millones de personas hacen fila física y virtualmente— para pagar, 4,000 pesos o hasta 5,000 pesos por un jersey de la selección nacional en un Mundial independientemente de què país se trate. Paradójicamente es la misma persona que regatea en el mercado, que compara precios en Mercado Libre, que espera el Buen Fin para comprar ropa, paga ese precio sin dudar.

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Lo aún más extraño, lo publica en redes. Y está orgullosa. ¿Contradicción? No. Es economía del significado.

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Euro monitor lo tiene claro: los consumidores modernos no gastan más en todo.

Gastan MÁS en lo que les importa. Y MENOS, muchísimo menos en lo que no. Esto no es capricho. Es una decisión racional en un mundo de abundancia de opciones. Cuando todo está disponible, el precio deja de ser el filtro. El significado se convierte en el nuevo precio.

Muchas marcas globales han entendido y ahí te comparto mis guías de ruta.

Nike no vende tenis. Vende la identidad del atleta que llevas dentro. Su tienda House of Innovation en Nueva York es un laboratorio donde personalizas tus zapatillas y participas en desafíos gamificados. No es una tienda. Es una experiencia. Pero en otra mano Decatlón hace un esfuerzo importante de vender tenis a precio muy accesible para democratizar el deporte entre una gran población.

Puma no vende jersey de fútbol de la selección de Portugal. Vende la emoción de pertenecer a algo histórico. Cada playera de un Mundial es una edición limitada de un momento irrepetible. Apple no vende teléfonos. Vende la sensación de ser parte de una tribu creativa y distinta. Stanley no vendía vasos térmicos. Vende identidad de estilo de vida —y se convirtió en un fenómeno cultural de $750 millones de dólares en ventas.

Pero no descuidemos un aspecto: Exclusión simbólica Cuando el valor de una marca está en la “pertenencia”:

- No tener acceso = quedar fuera del grupo simbólico
- El consumo se vuelve una barrera social

La identidad humana debería ser independiente del poder adquisitivo. Sin embargo, el mercado capitaliza esa necesidad psicológica de pertenecer.

La fórmula es la misma en todos los casos:

Producto + Identidad + Momento Único = Precio que nadie cuestiona racionalmente.

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Pero, ¿qué es lo que realmente le importa a los jóvenes hoy?

Aquí es donde muchas empresas se equivocan. Creen que a los Millennials y Gen Z les importa el precio. No. Les importa el valor. Y son muy distintos. Según datos de McKinsey, el 70% de la Gen Z está dispuesto a pagar más por productos sostenibles. Según Statista, más del 60% espera que las marcas tengan una postura clara sobre temas sociales y ambientales. No compran productos. Compran valores y causas.

Pero hay más:

Autenticidad sobre perfección: La Gen Z rechaza la publicidad clásica. El 53% compra después de ver reseñas reales en video. Confían en influencers que muestran productos sin guion, no en anuncios producidos. Experiencias sobre posesiones: Los Millennials gastan en viajes, conciertos y momentos. Un jersey del Mundial no es ropa; es el recuerdo tangible de haber vivido algo grande.

Pertenencia a una tribu: Millennials y Gen Z lideran la demanda de marcas como Chanel, Dior o Loewe en el mercado pre-owned no por lujo clásico, sino por construir un estilo propio y consumir de forma más ética.

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Tecnología y personalización: El 55% de los Gen Z ya compró productos recomendados por IA. El 47% quiere que los chatbots les hagan preguntas para darles sugerencias personalizadas. No quieren catálogos. Quieren que la marca los entienda.

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¿Qué tan significativo es lo que ofreces a tu cliente? Las empresas que no puedan responder con claridad a esa pregunta seguirán compitiendo solo por precio. Y en un mundo donde Shein vende desde 3 dólares y Amazon entrega en 24 horas, competir únicamente por precio es el camino más corto hacia la irrelevancia.

Las marcas que sobrevivirán a 2028 no son necesariamente las más baratas. Son las que logran que su cliente sienta que pertenece a algo más grande que el producto mismo.

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Nota del editor: Daniel Razo es Socio Fundador de Supply Chain Cracks. Director de Operaciones y Logística, así como mentor en cadenas de suministro complejas. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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