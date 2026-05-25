A 10 años. El Norte a seguir de la juventud mexicana

Guía de ruta 1: Deja de estudiar para un empleo

Estudia para resolver problemas. El modelo de "termina la carrera, consigue el trabajo estable" es una reliquia del siglo XX. Lo que está pasando en Silao por ejemplo con Neotech —esa empresa guanajuatense que convierte llantas en desuso en pavimento de alta resistencia—no nació de un plan de estudios convencional. Nació de alguien que vio un residuo y preguntó: ¿y si esto es materia prima? Esa mentalidad del solucionador de problemas reales es la habilidad más escasa y cotizada en el mercado global. La juventud mexicana tiene que aprender a incomodarse con preguntas abiertas, no a memorizar respuestas cerradas. No estudies para tener un título; estudia para tener criterio. El título caduca; el criterio, no. Hoy hay un gran número de carreras que no existían hace 10 años: Marketing Digital, Ciberseguridad, Ciencia de datos; por mencionar algunas.

Guia de ruta 2: La tecnología no es el enemigo

Es la herramienta que aún no aprendes a usar. Cuando Heineken decidió invertir en un TMS con inteligencia artificial para optimizar sus rutas de distribución, no despidió a sus operadores logísticos. Los elevó: los convirtió en tomadores de decisión asistidos por datos. Ese es exactamente el viraje que le toca hacer a la juventud. La IA no llegó a quitarle el trabajo a quien sepa usarla; llegó a quitárselo a quien se niegue aprender. Dominar herramientas de datos, automatización y logística digital no es una ventaja competitiva: ya es el piso mínimo. El Instituto Politécnico Nacional y el ITEMS ya disponen de carreras como: Ingeniería en Inteligencia Artificial e Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos respectivamente. En DP World estamos buscando nutrirnos de jóvenes que ya tengan ese ADN instalado en sus procesadores.

Guía de ruta 3: Lo que Cantinflas nos enseñó: “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”

Sí, leíste bien. Mario Moreno el hombre que convirtió el humor en una forma de crítica social con su manera única de hablar y confundir a todos empezó desde abajo, sin un camino claro ni una fórmula establecida.

Encontró su propio estilo en escenarios improvisados, creando un personaje que nadie había visto antes, en un formato que rompía las reglas, para una audiencia que no sabía que necesitaba ese tipo de humor.

¿Suena familiar? Eso es exactamente lo que hace un emprendedor. Cantinflas no solo conquistó México, también llegó a Hollywood y se volvió un referente global. No hay algoritmo que explique eso; hay alguien que apostó por su identidad, su creatividad y la ejecutó con maestría. La lección es seria, aunque el personaje pareciera estar improvisando todo el tiempo.