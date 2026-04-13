El nuevo mapa del 'supply chain' mexicano

Y ese proceso de reescritura tiene capítulos críticos que toda empresa con operaciones en el país debe entender hoy, antes de que la segunda ola los alcance sin estrategia. Te comparto mis guías de ruta:

1. Nuevo Nearshoring. La segunda ola ya tiene fecha:

2027

La revisión del T-MEC, prevista para julio de 2026, no será solo un evento político, sino el punto de partida de una nueva ola de proyectos de relocalización industrial. Los sectores de automotriz, electrónico y dispositivos médicos ya están listos para arrancar. Una vez que el acuerdo se estabilice, el capital que ha estado esperando al margen buscará suelo industrial en México con urgencia.

Sin embargo, este ciclo tiene una diferencia clave respecto al anterior: las reglas de origen son más exigentes. El requisito de que el 75% de las piezas de un vehículo se fabriquen en la región no es un objetivo de largo plazo, sino una condición inmediata para acceder al mercado. Esto está presionando a los proveedores a establecer operaciones locales… y rápido.

Datos clave:

40% de los proyectos de nearshoring podrían ser captados por el sector de autopartes

75% de contenido regional exigido en vehículos por el T-MEC

4 corredores estratégicos: Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León.

En este contexto, el sector de autopartes podría atraer cerca del 40% de los proyectos de nearshoring en esta fase. Y dentro de ese universo, existe una oportunidad que pocas empresas están aprovechando con la velocidad necesaria: el desarrollo de capacidades locales en moldes y troqueles. Sin esa infraestructura, toda la cadena automotriz queda significativamente limitada.

Recomendación estratégica: Evalúa la localización de proveedores en los corredores industriales clave: Querétaro, Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí. Estas regiones concentran la mayor densidad de parques industriales con infraestructura energética y conectividad logística. La diversificación del origen de los componentes no será solo una ventaja competitiva en 2027: será el criterio que separe a quienes puedan exportar de quienes no.

2. Digitalización de Transporte

El Carta Porte 3.0 no es opcional. Nunca lo fue.

Mientras el debate sobre nearshoring domina los foros empresariales, hay una transformación silenciosa —y más inmediata— que está ocurriendo en cada camión que cruza una caseta: la digitalización forzada del transporte mexicano.

La obligatoriedad del Complemento Carta Porte del SAT no es un trámite administrativo más. Es la señal más clara que el gobierno ha enviado en años: la era del modelo analógico en logística tiene fecha de vencimiento. El cumplimiento fiscal y la trazabilidad documental ya no son opcionales, son la base sobre la que se construye cualquier operación seria.

"El supply chain no es solo mover cajas. Es mover información" — Fred Smith, fundador de FedEx