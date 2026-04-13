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El nuevo mapa del 'supply chain' mexicano

México no está ante una simple racha de buena suerte económica; está frente a un rediseño total de su ADN industrial.
lun 13 abril 2026 06:02 AM
El nuevo mapa del 'supply chain' mexicano
La ventana de oportunidad hacia 2027 está abierta, pero no es eterna. Las empresas que decidan ignorar la digitalización o postergar la seguridad no solo perderán eficiencia, perderán su lugar en el mapa, considera Daniel Razo. (Foto: iStock)

Tres fuerzas están redibujando la cadena de suministro en México: la segunda ola del nearshoring, la digitalización obligatoria del transporte y la seguridad como ventaja competitiva. Aquí, las claves para no quedarse atrás.

Cuando el T-MEC se firmó, muchos lo leyeron como un tratado comercial. Hoy, los gerentes de logística lo leen como un manual de operaciones. Cada cláusula de origen, cada requisito de contenido regional, cada actualización digital del SAT tiene una consecuencia directa en el almacén, en la flota y en el proveedor. La cadena de suministro en México no está evolucionando: está siendo reescrita.

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Y ese proceso de reescritura tiene capítulos críticos que toda empresa con operaciones en el país debe entender hoy, antes de que la segunda ola los alcance sin estrategia. Te comparto mis guías de ruta:

1. Nuevo Nearshoring. La segunda ola ya tiene fecha:

2027

La revisión del T-MEC, prevista para julio de 2026, no será solo un evento político, sino el punto de partida de una nueva ola de proyectos de relocalización industrial. Los sectores de automotriz, electrónico y dispositivos médicos ya están listos para arrancar. Una vez que el acuerdo se estabilice, el capital que ha estado esperando al margen buscará suelo industrial en México con urgencia.

Sin embargo, este ciclo tiene una diferencia clave respecto al anterior: las reglas de origen son más exigentes. El requisito de que el 75% de las piezas de un vehículo se fabriquen en la región no es un objetivo de largo plazo, sino una condición inmediata para acceder al mercado. Esto está presionando a los proveedores a establecer operaciones locales… y rápido.

Datos clave:

40% de los proyectos de nearshoring podrían ser captados por el sector de autopartes
75% de contenido regional exigido en vehículos por el T-MEC
4 corredores estratégicos: Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León.

En este contexto, el sector de autopartes podría atraer cerca del 40% de los proyectos de nearshoring en esta fase. Y dentro de ese universo, existe una oportunidad que pocas empresas están aprovechando con la velocidad necesaria: el desarrollo de capacidades locales en moldes y troqueles. Sin esa infraestructura, toda la cadena automotriz queda significativamente limitada.

Recomendación estratégica: Evalúa la localización de proveedores en los corredores industriales clave: Querétaro, Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí. Estas regiones concentran la mayor densidad de parques industriales con infraestructura energética y conectividad logística. La diversificación del origen de los componentes no será solo una ventaja competitiva en 2027: será el criterio que separe a quienes puedan exportar de quienes no.

2. Digitalización de Transporte

El Carta Porte 3.0 no es opcional. Nunca lo fue.

Mientras el debate sobre nearshoring domina los foros empresariales, hay una transformación silenciosa —y más inmediata— que está ocurriendo en cada camión que cruza una caseta: la digitalización forzada del transporte mexicano.

La obligatoriedad del Complemento Carta Porte del SAT no es un trámite administrativo más. Es la señal más clara que el gobierno ha enviado en años: la era del modelo analógico en logística tiene fecha de vencimiento. El cumplimiento fiscal y la trazabilidad documental ya no son opcionales, son la base sobre la que se construye cualquier operación seria.

"El supply chain no es solo mover cajas. Es mover información" — Fred Smith, fundador de FedEx

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La urgencia es también financiera. En economías avanzadas, el transporte representa aproximadamente el 9% del valor de exportación. En México, puede alcanzar hasta el 35% por la persistencia de modelos analógicos, procesos manuales y falta de integración entre sistemas. Esa brecha no es inevitable: es el costo de no haber invertido antes en digitalización.

Y la inteligencia artificial está empezando a cerrarla. Desde pronósticos de demanda hasta optimización de rutas y reducción de viajes en vacío —los llamados empty backhauls—, las herramientas de IA están permitiendo reducir tiempos de reabastecimiento hasta en un 35% en sectores como la logística médica. No es ciencia ficción: es lo que ya está pasando en las operaciones más avanzadas del país.

Carta Porte 3.0 como acelerador: La digitalización del complemento fiscal está obligando a transportistas y embarcadores a modernizar sus sistemas. El rezago ya tiene costo: multas, retenciones y pérdida de contratos.

La brecha del 35%: El diferencial entre el costo de transporte en México versus economías avanzadas no es estructural, es operativo. Integrar ERP, CRM y TMS en un ecosistema conectado es la ruta más directa para reducirlo.

IA aplicada a la cadena: Optimización de rutas, predicción de demanda y eliminación de viajes en vacío son ya capacidades disponibles, no aspiracionales. La barrera es de adopción, no de tecnología.

Implementa sistemas de gestión de transporte (TMS) interoperables que permitan visibilidad en tiempo real y trazabilidad documental automática. Y recuerda la lección más importante de cualquier implementación tecnológica: la herramienta sin el equipo que la domine es hardware costoso. La formación del personal operativo es tan crítica como la plataforma misma.

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México no está ante una simple racha de buena suerte económica; está frente a un rediseño total de su ADN industrial. La convergencia entre el rigor del T-MEC, la digitalización obligatoria y la profesionalización del talento ha creado un ecosistema donde la mediocridad operativa es el riesgo financiero más alto.

El almacén siempre fue el corazón de la cadena, pero hoy ese corazón necesita latir con una inteligencia que solo la tecnología y el talento híbrido pueden proporcionar. La ventana de oportunidad hacia 2027 está abierta, pero no es eterna. Las empresas que decidan ignorar la digitalización o postergar la seguridad no solo perderán eficiencia; perderán su lugar en el mapa.

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Como bien señaló el visionario de la logística moderna:

"La línea entre el orden y el caos se encuentra en la logística."Sun Tzu

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Nota del editor: Daniel Razo es Socio Fundador de Supply Chain Cracks. Director de Operaciones y Logística, así como mentor en cadenas de suministro complejas. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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Opinión empresas, logística, cadenas de suministro, transporte T-MEC Revisión T-MEC 2026 logística

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