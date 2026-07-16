La IA cambia las reglas, el artista les da sentido

Hoy la inteligencia artificial (IA) le plantea a la industria musical la misma pregunta de siempre, solo que con una urgencia distinta. Puede componer, puede producir, puede imitar un estilo con una precisión que hace 20 años habría parecido ciencia ficción. Y precisamente por eso, la pregunta que de verdad importa no es qué puede hacer la IA, sino quién decide qué se hace con ella. Y sobre todo con qué material.

Yo llevo años pensando en esto desde un lugar muy concreto: soy dueño de mis masters. Fue una decisión que tomé cuando casi nadie lo hacía, porque entendí que la propiedad sobre tu obra no es un tecnicismo legal, es la diferencia entre ser autor de tu carrera o ser invitado en ella. Esa misma lógica es la que hoy aplico frente a la IA.

Porque aquí está el punto que casi nadie está diciendo en voz alta. El problema de la IA en la música nunca fue la herramienta. Fue de dónde salió lo que la alimenta. Un modelo entrenado con el trabajo de miles de músicos que nunca dieron permiso no es innovación; es despojo con buena interfaz. Y un modelo entrenado con tu propia obra, con tu propio archivo, con voces que existen porque alguien firmó y consintió, es otra cosa completamente distinta. La tecnología es la misma. La legitimidad no.

Por eso en Equinoccio Records y en Machín Records no estamos únicamente usando herramientas de IA, estamos construyendo las nuestras, y las estamos parando sobre material que nos pertenece. Nuestro propio catálogo, nuestras propias grabaciones, nuestras propias sesiones con músicos a los que conocemos por su nombre. Trabajamos en la preservación y organización de un archivo de tres décadas, en herramientas de producción que le devuelven tiempo a los ingenieros para lo que no se puede automatizar, y en el acompañamiento a artistas que hoy pueden acceder a procesos que antes solo estaban al

alcance de sellos con presupuestos mucho mayores. La independencia, hoy, también se construye con tecnología bien usada. Y bien obtenida.

Quiero ser claro en algo, porque es el corazón de todo esto. La IA puede generar una melodía correcta, una letra coherente, incluso una voz convincente. Lo que no puede generar por sí sola es la razón por la que una canción le importa a alguien. Esa razón viene de una historia real y de alguien dispuesto a firmarla. Cuando esa historia está —cuando hay un autor que decidió qué contar, y responde por ello con su nombre— la herramienta se vuelve legítima, sin importar lo sofisticada que sea. Cuando no está, ninguna tecnología va a suplirla. La herramienta puede abrir el camino. El sentido lo sigue poniendo quien camina.