La IA no vive en el modelo, vive en los sistemas

Seis meses después, cuando alguien pregunta por los resultados, apenas hay nada que enseñar: una herramienta contratada, unos cuantos usuarios con acceso y varias personas abriéndola de vez en cuando, sin demasiado criterio y sin conexión real con el negocio.

La tecnología funciona; ya sabemos que ese no es el problema. El problema es que se ha comprado IA como quien compra un electrodoméstico: se enchufa, se enciende y se espera que, por sí solo, genere un valor descomunal.

Pero un modelo, por extraordinario que sea, necesita un cuerpo en el que habitar. Necesita datos ordenados, procesos que lo alimenten cada día, decisiones en las que pueda intervenir, mecanismos que registren qué pasa después de cada recomendación. Y necesita, sobre todo, aprender de la realidad concreta de la organización.

Sin ese cuerpo, la IA aterriza, mira a su alrededor y encuentra un desierto. No puede echar raíces. Sobrevive un trimestre en forma de demo, con suerte protagoniza alguna presentación interna, y acaba muriendo el día que tu presidente cancela las suscripciones porque te has gastado, en pocos meses, el presupuesto del año.

Lo paradójico es donde se concentra todo. El dinero, la atención y el entusiasmo van al modelo. Justo a la parte que se está convirtiendo a toda velocidad en una commodity: capacidades cada vez más potentes, disponibles para cualquiera por una fracción de lo que costaban hace nada.

¿Y la parte difícil? La que casi no se ve y parece que no le importa a nadie. El andamiaje. El sistema que captura lo que ocurre dentro del negocio, lo interpreta y se lo entrega al modelo en condiciones de producir una decisión útil. La infraestructura que conecta la IA con el lugar exacto en el que una persona compra, vende, abandona, espera, se equivoca, improvisa… es decir, decide.

Ahí está el retorno, y ahí entran las ciencias del comportamiento, porque son estas las que nos permiten entender ese sistema y cómo cambia el contexto decisional en el momento en que metes la IA dentro. Que quede claro, esto no va de aplicar behavioral a un modelo. Va de construir sistemas capaces de observar cómo se comportan de verdad las personas y de convertir esa conducta en decisiones accionables.