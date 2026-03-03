Publicidad

Opinión

La IA no viene por tu empleo, viene por tus decisiones

Hay una pregunta que pocas empresas se están haciendo con honestidad: no es qué podemos hacer con IA, sino qué decisiones estamos dispuestos a delegar.
mar 03 marzo 2026 06:00 AM
La nueva IA y el talento, ¿hacia dónde vamos y qué hacer?
Las tareas repetitivas se reducen. La exigencia de pensamiento aumenta. La creatividad deja de producir volumen y se convierte en formular mejores preguntas. La estrategia ya no es sólo planear, sino decidir dónde confiar y dónde intervenir, considera Shesh. (iStock)

Durante años entendimos la innovación como digitalización. Pasar lo análogo a lo digital, hacer más eficiente lo que ya existía. Hoy esa conversación quedó corta. La verdadera transformación no está en digitalizar procesos, sino en automatizar decisiones. Y eso cambia por completo la lógica del trabajo en marketing, operaciones y atención al cliente.

La Inteligencia Artificial (IA) no es un atajo que hace el trabajo por nosotros, tampoco es un reemplazo mágico del talento. Es, en esencia, una herramienta que automatiza tareas y acelera el análisis. La diferencia es que ahora automatiza lo operativo y partes del proceso de decisión. Ahí es donde empieza el cambio profundo.

En marketing, por ejemplo, la IA ya no se limita a segmentar audiencias u optimizar campañas, hoy puede analizar un brief, detectar ángulos que pasaron desapercibidos en una primera lectura, proponer estructuras, identificar inconsistencias. Funciona como un segundo cerebro que cuestiona, ordena y amplía, pero no decide por ti, decide contigo si sabes usarla.

La IA no viene por tu empleo, viene por toda la estructura laboral

Eso modifica los roles, pero no porque pierdan valor, sino porque cambian de foco. El diseñador que antes invertía horas en adaptar un mismo arte a decenas de formatos ahora puede concentrarse en perfeccionar la idea central. El estratega que dedicaba tiempo a buscar fuentes o cruzar datos ahora puede enfocarse en interpretar mejor la información. La IA libera tiempo operativo y lo desplaza hacia pensamiento crítico.

En operaciones sucede algo similar. Existen agentes que pueden revisar correos, filtrar información irrelevante y resumir pendientes antes de que empiece el día. El impacto está en la velocidad y en la claridad. Llegas a trabajar sabiendo qué importa. Sin embargo, la responsabilidad de validar, priorizar y decidir sigue siendo humana. Automatizar no significa abdicar.

El error sería pensar que la IA sustituye el criterio. Al contrario, exige más. Hay una pregunta que pocas empresas se están haciendo con honestidad: no es qué podemos hacer con IA, sino qué decisiones estamos dispuestos a delegar. Porque cuando automatizar decisiones sin revisar tus procesos, amplificas errores.

Si tu proceso es débil, la IA lo hará más rápido, pero no mejor. Si tus sesgos no están identificados, los va a amplificar. Si aceptas la primera respuesta sin cuestionarla, corres el riesgo de que todos terminen pensando igual. Hoy muchos modelos generativos ofrecen respuestas sorprendentemente similares ante los mismos estímulos. Eso puede llevar a una homogeneización creativa peligrosa.

El riesgo no es tecnológico, es cultural. Dependencia excesiva, pérdida de curiosidad, decisiones opacas. Es fácil acostumbrarse a que una herramienta entregue una respuesta estructurada en segundos. Lo difícil es mantener la disciplina de cuestionarla. Antes dependíamos de buscadores, hoy de asistentes conversacionales. La diferencia es que ahora la respuesta viene empaquetada como conclusión, no como lista de enlaces. Eso seduce.

Por eso, la responsabilidad no se automatiza nunca. En atención al cliente, por ejemplo, los sistemas inteligentes pueden responder consultas frecuentes, clasificar solicitudes y anticipar necesidades. Pero si no hay un rediseño claro de los procesos detrás, el resultado puede ser una experiencia fría o inconsistente. La eficiencia sin criterio humano genera fricción.

También hay una conversación sobre nuevos roles. Hoy se habla de especialistas en prompts o entrenadores de modelos. Mi visión es que no se trata de crear una capa adicional de especialistas, sino de que cada profesional incorpore esta capacidad como parte de su caja de herramientas. Así como Excel dejó de ser cosa del experto en sistemas y se volvió una competencia básica para cualquier financiero, la IA terminará siendo un estándar transversal.

La tecnología siempre ha seguido una curva de adopción. Al inicio, unos cuantos experimentan. Después viene la burbuja de entusiasmo. Finalmente, se integra al día a día y deja de ser noticia. Estamos todavía en la fase de euforia. Pero el verdadero impacto vendrá cuando deje de ser extraordinaria y se vuelva invisible.

El costo oculto de automatizar sin estrategia es alto. Si no rediseñas tus procesos antes de escalarlos con IA, solo estarás acelerando ineficiencias. Si delegas sin supervisión, transfieres responsabilidad a un sistema que no puede asumirla. Y si adoptas por moda, no por necesidad estratégica, terminas con más complejidad que valor.

La IA no nos va a quitar el trabajo. Va a mover el valor del trabajo.

Las tareas repetitivas se reducen. La exigencia de pensamiento aumenta. La creatividad deja de producir volumen y se convierte en formular mejores preguntas. La estrategia ya no es sólo planear, sino decidir dónde confiar y dónde intervenir.

Quien entienda esto no solo será más productivo; será más relevante.

La innovación dejó de digitalizar procesos existentes. Ahora es diseñar organizaciones capaces de decidir con inteligencia, sabiendo que pueden automatizar tareas, pero nunca su responsabilidad.

Nota del editor: Shesh es Managing Director & Co-Founder de Montalvo Wire. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

