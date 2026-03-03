La IA no viene por tu empleo, viene por tus decisiones

En marketing, por ejemplo, la IA ya no se limita a segmentar audiencias u optimizar campañas, hoy puede analizar un brief, detectar ángulos que pasaron desapercibidos en una primera lectura, proponer estructuras, identificar inconsistencias. Funciona como un segundo cerebro que cuestiona, ordena y amplía, pero no decide por ti, decide contigo si sabes usarla.

Eso modifica los roles, pero no porque pierdan valor, sino porque cambian de foco. El diseñador que antes invertía horas en adaptar un mismo arte a decenas de formatos ahora puede concentrarse en perfeccionar la idea central. El estratega que dedicaba tiempo a buscar fuentes o cruzar datos ahora puede enfocarse en interpretar mejor la información. La IA libera tiempo operativo y lo desplaza hacia pensamiento crítico.

En operaciones sucede algo similar. Existen agentes que pueden revisar correos, filtrar información irrelevante y resumir pendientes antes de que empiece el día. El impacto está en la velocidad y en la claridad. Llegas a trabajar sabiendo qué importa. Sin embargo, la responsabilidad de validar, priorizar y decidir sigue siendo humana. Automatizar no significa abdicar.

El error sería pensar que la IA sustituye el criterio. Al contrario, exige más. Hay una pregunta que pocas empresas se están haciendo con honestidad: no es qué podemos hacer con IA, sino qué decisiones estamos dispuestos a delegar. Porque cuando automatizar decisiones sin revisar tus procesos, amplificas errores.

Si tu proceso es débil, la IA lo hará más rápido, pero no mejor. Si tus sesgos no están identificados, los va a amplificar. Si aceptas la primera respuesta sin cuestionarla, corres el riesgo de que todos terminen pensando igual. Hoy muchos modelos generativos ofrecen respuestas sorprendentemente similares ante los mismos estímulos. Eso puede llevar a una homogeneización creativa peligrosa.

El riesgo no es tecnológico, es cultural. Dependencia excesiva, pérdida de curiosidad, decisiones opacas. Es fácil acostumbrarse a que una herramienta entregue una respuesta estructurada en segundos. Lo difícil es mantener la disciplina de cuestionarla. Antes dependíamos de buscadores, hoy de asistentes conversacionales. La diferencia es que ahora la respuesta viene empaquetada como conclusión, no como lista de enlaces. Eso seduce.