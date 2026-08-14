El marketing del futuro ya cobró vida

La IA abre una tercera etapa, que podríamos llamar metalateral. La comunicación opera simultáneamente en varios planos: anuncio, conversación, recomendación, memoria, venta humana y servicio posterior. Una persona descubre una oferta en una red social, toca el anuncio y entra a WhatsApp. Allí, un agente entrenado con el catálogo y la voz de la empresa responde dudas, compara opciones, califica la oportunidad, agenda una cita o entrega la conversación a un asesor. Meta ya ha desplegado estas funciones con negocios que utilizan anuncios dirigidos a mensajería y ha presentado agentes capaces de contestar preguntas, recomendar productos y facilitar compras.

La adopción explica la velocidad del cambio. El AI Index 2026 de Stanford reporta que 88% de las organizaciones encuestadas utilizó IA en al menos una función durante 2025; 79% empleó IA generativa. Además, 67% vinculó su uso en marketing y ventas con aumentos de ingresos. Son datos autorreportados, no una garantía automática de rentabilidad, pero indican que la conversación inteligente ya entró al balance empresarial.

Por eso, ya no basta una narrativa poderosa. La nueva unidad estratégica es una relación de confianza. Una marca debe generar atención, escuchar, verificar necesidades y decidir cuándo avanzar o ceder el turno a una persona. Por analogía, es la lógica de lo que llamo Sistema 3: intuición y razón coordinadas por un control metacognitivo (la capacidad de vigilar el propio proceso) que genera, evalúa y decide. Aplicada al marketing, exige emoción sin engaño, personalización sin invasión y eficiencia sin eliminar el juicio humano.

La oportunidad es enorme para empresas pequeñas, medianas y grandes. Un negocio puede atender las 24 horas, reducir fricción y ofrecer orientación antes reservada a estructuras costosas. Pero la misma facilidad cognitiva (nuestra preferencia por caminos que requieren menos esfuerzo mental), también puede debilitar la reflexión. Detrás de una compra no existe un calculador perfectamente racional, sino un ser sintiente influido por emociones y atajos mentales. Conocer esa “caja negra” obliga a construir escenarios útiles, no a explotar motivaciones íntimas.