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Opinión

El marketing del futuro ya cobró vida

La IA transforma el mensaje en un interlocutor que recuerda, pregunta, adapta y acompaña. El marketing, por primera vez, parece haber cobrado vida.
vie 14 agosto 2026 06:04 AM
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Durante casi un siglo, la publicidad fue un megáfono. La televisión podía interrumpir una conversación familiar, pero no escuchar la respuesta. Internet convirtió aquel monólogo en diálogo. Ahora, la inteligencia artificial (IA) hace algo más radical: transforma el mensaje en un interlocutor que recuerda, pregunta, adapta y acompaña. El marketing, por primera vez, parece haber cobrado vida.

Antes de internet, una campaña viajaba en una sola dirección: de la marca hacia una audiencia anónima. Las redes sociales inauguraron la etapa bilateral. Cada clic, comentario, búsqueda o abandono se volvió retroalimentación y dato. La interacción se convirtió en señal para optimizar la distribución, el costo por impacto y el retorno sobre el gasto publicitario —Return on Ad Spend (ROAS)—. La creatividad dejó de ser únicamente una obra terminada: se convirtió en una hipótesis que el público confirmaba, corregía o rechazaba.

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La IA abre una tercera etapa, que podríamos llamar metalateral. La comunicación opera simultáneamente en varios planos: anuncio, conversación, recomendación, memoria, venta humana y servicio posterior. Una persona descubre una oferta en una red social, toca el anuncio y entra a WhatsApp. Allí, un agente entrenado con el catálogo y la voz de la empresa responde dudas, compara opciones, califica la oportunidad, agenda una cita o entrega la conversación a un asesor. Meta ya ha desplegado estas funciones con negocios que utilizan anuncios dirigidos a mensajería y ha presentado agentes capaces de contestar preguntas, recomendar productos y facilitar compras.

La adopción explica la velocidad del cambio. El AI Index 2026 de Stanford reporta que 88% de las organizaciones encuestadas utilizó IA en al menos una función durante 2025; 79% empleó IA generativa. Además, 67% vinculó su uso en marketing y ventas con aumentos de ingresos. Son datos autorreportados, no una garantía automática de rentabilidad, pero indican que la conversación inteligente ya entró al balance empresarial.

Por eso, ya no basta una narrativa poderosa. La nueva unidad estratégica es una relación de confianza. Una marca debe generar atención, escuchar, verificar necesidades y decidir cuándo avanzar o ceder el turno a una persona. Por analogía, es la lógica de lo que llamo Sistema 3: intuición y razón coordinadas por un control metacognitivo (la capacidad de vigilar el propio proceso) que genera, evalúa y decide. Aplicada al marketing, exige emoción sin engaño, personalización sin invasión y eficiencia sin eliminar el juicio humano.

La oportunidad es enorme para empresas pequeñas, medianas y grandes. Un negocio puede atender las 24 horas, reducir fricción y ofrecer orientación antes reservada a estructuras costosas. Pero la misma facilidad cognitiva (nuestra preferencia por caminos que requieren menos esfuerzo mental), también puede debilitar la reflexión. Detrás de una compra no existe un calculador perfectamente racional, sino un ser sintiente influido por emociones y atajos mentales. Conocer esa “caja negra” obliga a construir escenarios útiles, no a explotar motivaciones íntimas.

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La advertencia no es abstracta. En un experimento preregistrado publicado por Nature Human Behaviour, GPT-4 personalizado fue más persuasivo que interlocutores humanos en 64.4% de las comparaciones sin empate. El estudio abordó debates sociopolíticos, no ventas, pero revela la potencia de una conversación adaptada al individuo.

Para el consumidor, la nueva alfabetización consiste en detenerse y preguntar: ¿sé que converso con una máquina?, ¿qué datos utiliza?, ¿me ayuda a decidir o me empuja a reaccionar? Para las marcas, el desafío será diseñar agentes que faciliten buenas decisiones, no solamente conversiones rápidas. El marketing del futuro ya cobró vida. Su verdadera evolución no será vendernos más, sino ayudarnos a elegir mejor mientras las empresas crean valor sostenible.

Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Sistema 3: La Mente Creativa (2025), Homo Creativus (2024), Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G-8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon.

Nota del editor: las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Juan Carlos Chávez.

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Inteligencia artificial

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