Instagram cambia de imagen después de una década

La modificación más evidente está en la palabra “Instagram”, la compañía conservó el carácter manuscrito de su identidad, pero lo llevó hacia una versión más gruesa. “Script refleja individualidad”, explicó Jasmine Probst, directora de diseño de producto de Instagram, quien señaló que la intención era crear una marca que siguiera sintiéndose como Instagram, pero que pudiera acompañar a la plataforma hacia el futuro.

Una renovación después de más de 10 años

El cambio llega después de un periodo particularmente largo para una marca que ha transformado radicalmente la manera en que las personas utilizan las redes sociales.

Meta señala que han pasado más de 10 años desde la última renovación de identidad de Instagram. Durante ese periodo, la plataforma pasó de estar asociada principalmente con fotografías a convertirse en un ecosistema donde conviven fotografías, videos cortos, transmisiones, mensajes y contenido de creadores.

La compañía sostiene que, aunque la forma de utilizar Instagram cambió, algunos de sus valores centrales permanecieron: creatividad y conexión. Por eso, la renovación busca actualizar la apariencia de la marca sin romper completamente con su historia.

El rediseño ya generó reacciones entre los usuarios debido a la nueva forma de las letras. Parte de la conversación en redes se ha concentrado precisamente en la legibilidad del nuevo wordmark, con usuarios que incluso han bromeado con que la palabra parece decir “Instagzam”.

La actualización no aparecerá de manera simultánea en todos los elementos de la plataforma. Meta explica que el nuevo wordmark ya comenzó su despliegue global, mientras que la identidad completa continuará implementándose durante 2026 y más adelante.

