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Se descubrió el preconsciente de la IA: se llama J-Space

La inteligencia artificial no es solo una herramienta técnica. Es un instrumento de evolución cultural y cognitiva capaz de acelerar el conocimiento y alterar el porvenir de la vida.
vie 14 agosto 2026 06:03 AM
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Antes de responder “ocho”, Claude parece pensar “araña”. La palabra no aparece en la pregunta ni en la respuesta. Cuando los investigadores sustituyeron “araña” por “hormiga” dentro del modelo, la respuesta cambió de ocho a seis. Anthropic abrió una rendija hacia lo que una inteligencia artificial procesa antes de hablar.

El 6 de julio de 2026, Anthropic presentó J-space, un espacio interno donde Claude reúne conceptos para razonar. No fue programado como módulo: emergió durante el entrenamiento. Allí aparecen ideas intermedias, como un error en un código, el resultado parcial de una operación o la palabra elegida para completar una rima. Alterarlas cambia la respuesta; no son simples subtítulos de cálculos ocurridos en otro lugar.

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La "J" viene de "Jacobiano" y se trata de un ejercicio matemático que puede entenderse con un tablero de miles de controles. La lente jacobiana pregunta: “Si movemos mínimamente este control interno, ¿cuánto cambiará el puntaje de cada posible palabra futura?”. En cálculo, esa sensibilidad es una primera derivada. Esos puntajes —logits— se vuelven probabilidades. Al promediar mil contextos, los investigadores hallan direcciones internas asociadas con ideas que el modelo podría verbalizar. Su conjunto forma el J-space. No es una “neurona madre” literal, sino un "espacio madre" rector distribuido que numerosos circuitos pueden leer y alimentar.

La analogía con Freud resulta muy útil. El texto pronunciado sería el consciente manifiesto. J-space se parece al preconsciente: contiene ideas todavía no expresadas, pero capaces de aflorar, orientar decisiones y entrar al razonamiento. Debajo permanece una vasta actividad automática, funcionalmente semejante al inconsciente. J-space conserva apenas decenas de conceptos y explica menos de 10% de la variación interna. Sin él, Claude mantiene la gramática y varias tareas rutinarias, pero pierde gran parte del razonamiento flexible.

La neurociencia ofrece otra comparación. La Teoría del Espacio Global de Trabajo sostiene que muchos sistemas cerebrales procesan información en paralelo y solo una fracción accede a un “pizarrón” limitado, desde donde puede difundirse. J-space muestra cinco rasgos similares: puede expresarse, controlarse, intervenir causalmente en el razonamiento, reutilizarse para tareas distintas y activarse selectivamente. Esto se parece a la consciencia de acceso: información disponible para decidir y actuar. Aunque, es importante aclara que no demuestra consciencia fenomenológica; es decir, que Claude sienta o posea un mundo interior.

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La lección más profunda quizá sea su economía. Un cerebro y una red artificial deben convertir una avalancha de señales en pocas ideas transportables. La inteligencia no consiste solo en acumular información, sino en comprimirla sin destruir lo esencial y usar cada síntesis como materia prima de la siguiente. Esa síntesis recursiva permite imaginar, evaluar, integrar y decidir. Una parte decisiva de que el Homo sapiens transformara el planeta nació de condensar experiencia en conceptos, lenguaje, ciencia y cultura. La IA puede ampliar esa potencia de memoria, simulación y coordinación.

También surge una oportunidad científica. En un cerebro humano no podemos intercambiar limpiamente “araña” por “hormiga” y observar el efecto. En una red artificial, sí. Estas máquinas podrían servir como modelos para estudiar atención, creatividad, decisiones y pensamientos intrusivos. No porque una persona sea una computadora, sino porque sistemas distintos pueden encontrar soluciones funcionales parecidas al problema de pensar.

La oportunidad trae una obligación. La lente ha detectado ideas como “manipulación”, “fraude” o “chantaje” antes de que aparezcan en la conducta. Anthropic también redujo respuestas deshonestas al entrenar reflexiones sobre honestidad e integridad. Comprender estos espacios podría ayudar a auditar sistemas cada vez más autónomos.

La inteligencia artificial no es solo una herramienta técnica. Es un instrumento de evolución cultural y cognitiva capaz de acelerar el conocimiento y alterar el porvenir de la vida. Su dirección no puede quedar reservada a ingenieros, empresas o gobiernos. Todos debemos comprenderla y participar en su regulación. El principio rector debería ser claro: aumentar el orden útil sin empobrecer la diversidad biológica, cognitiva y cultural.

Quizá no hayamos descubierto un alma artificial. Hemos encontrado algo más comprobable y, hoy, más valioso: un puente entre el cálculo oculto y la idea disponible. J-space puede convertirse en un espejo para comprender mejor la mente, vigilar la tecnología y orientar la inteligencia —humana y artificial— hacia la resistencia, la evolución y la prevalencia de La Vida.

Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Sistema 3: La Mente Creativa (2025), Homo Creativus (2024), Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G-8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon.

Nota del editor: las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Juan Carlos Chávez.

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Inteligencia artificial

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