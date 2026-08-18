Factureras: El ciclo oculto del lavado de dinero

El proceso se articula a través de distintas fases. En primer lugar, las empresas fantasma emiten facturas electrónicas, respaldando la comercialización de bienes, prestación de servicios o administración de inmuebles, así como la utilización de pedimentos de importación o exportación para manipular operaciones de comercio exterior. Se trata de sociedades que aparentan desarrollar actividades legítimas, pero cuyo propósito es ocultar recursos ilícitos o mezclarlos con otros de procedencia legal. Son sociedades controladas por prestanombres y con estructuras corporativas cuyos beneficiarios controladores permanecen ocultos.

En la etapa de justificación contable, las compañías reales adquieren dichos comprobantes para registrar gastos ficticios. En la fase final de retorno y disfraz del dinero, éste ingresa a las cuentas de las EFOS, desde las que se triangula para ser retirado en efectivo o transferido al extranjero, reintegrándose limpio a los verdaderos dueños.

Lejos de reducirse a una estrategia de evasión fiscal de México, estas corporaciones operan de manera coordinada con redes criminales y de corrupción transnacionales. Cuando el capital requiere cruzar fronteras para romper el rastro de auditoría, las redes de lavado despliegan sofisticadas técnicas de triangulación internacional que diversifican sus métodos operativos para evadir los controles financieros.

Entre estas estrategias destaca el comercio exterior simulado —Trade-Based Money Laundering—, el cual recurre a la sobrefacturación o subfacturación en importaciones o exportaciones de mercancías auténticas, así como a la facturación de embarques inexistentes entre corporaciones de papel establecidas estratégicamente en Asia y Norteamérica.

A esto se suma la mecánica del mercado negro de “pesos” —Black Market Peso Exchange—, mediante el cual se intercambian divisas en mercados paralelos para convertir las ganancias del narcotráfico en moneda local sin ingresar al sistema bancario formal, apoyándose con frecuencia en la compra e importación de productos de consumo masivo. Asimismo, la integración de activos digitales y criptomonedas de alta liquidez permite acelerar la dispersión de los fondos entre varios países, aprovechando aquellos con leyes laxas o deficientes en materia de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo.