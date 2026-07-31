Las mil caras de las factureras

Su ventaja operativa es que, además de estar constituidas ante fedatario público y tener clave en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), los socios son prestanombres o personas cuya identidad ha sido robada. Los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) los emiten desde la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las transferencias las operan en cuentas bancarias a su nombre. El formato legal existe, aunque las actividades que efectúan son simuladas, o bien, al ser reales, su finalidad es la consumación de delitos de lo más diversos.

Una modalidad es el contrabando. El más emblemático es el huachicol fiscal ; pero las empresas operan otro tipo de mercancías, tanto en exportaciones como en importaciones falsas.

La lógica es muy rentable: las exportaciones en México, como en otros países , están gravadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la tasa de 0%. Si las factureras aparentan que venden productos al extranjero, pueden exigirle al gobierno que les devuelva un impuesto que en realidad nunca pagaron. Crean un rastro de CFDIs y pedimentos aduaneros lo suficientemente complejo para que, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intente auditar y note que las mercancías no existieron, las sociedades ya estén liquidadas y sus dueños (ficticios) hayan desaparecido.

La simulación ha cruzado la línea entre el fraude fiscal y el blanqueo de capitales del narcotráfico. En la década pasada, se destaparon casos en que la delincuencia organizada utilizaba empresas fantasma en el sector minero de los estados de Michoacán y Colima. Tramitaban pedimentos falsos para enviar, supuestamente, toneladas de hierro a China . En realidad, el mineral no salía —o salía en menor cantidad—, pero el artificio servía para justificar transferencias electrónicas multimillonarias desde Asia a cuentas bancarias mexicanas, haciendo pasar dinero de la droga como pago de exportaciones legítimas.

En lo que hace al falseo de importaciones, el esquema consiste en traer a México contenedores repletos de diversas mercancías, declarando en las aduanas mexicanas valores muy inferiores a los reales o modificando la naturaleza de los productos para ubicarlos en una fracción arancelaria que no cause el Impuesto General de Importación, ni el IVA real. Para evitar ser sancionados o sujetos a créditos fiscales, la operación la realiza una empresa fantasma de comercio exterior. Una vez que la mercancía ingresa al país y es distribuida en los mercados informales —es contrabando—, la importadora desaparece de los registros del SAT.