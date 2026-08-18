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48% de las empresas en México usan IA, pero Amazon advierte que casi nadie sabe medir sus ganancias

AWS refiere que las empresas mexicanas avanzan en el uso de IA, pero la mayoría aún se concentra en herramientas básicas y proyectos aislados.
mar 18 agosto 2026 02:00 PM
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48% de las empresas en México usan IA, pero Amazon advierte que casi la mitad no sabe medir cuánto gana con ella
“Piensa en grande, empieza chico, escala rápido”, es el consejo del directivo para las empresas que quieren implementar IA y medir ganancias. (Foto: Cortesía de AWS)

La inteligencia artificial ya dejó de ser una tecnología experimental para las empresas mexicanas. Casi la mitad ya la utiliza, pero el reto que sigue es lograr que deje de ser una herramienta para hacer tareas más rápido y se convierta en una fuente comprobable de ingresos, ahorro o nuevos negocios.

En México, 48% de las empresas ya adoptó inteligencia artificial, frente a 38% un año antes. Esto equivale a más de 2.5 millones de compañías y a unas 550,000 nuevas empresas que comenzaron a utilizarla durante el último año, de acuerdo con el estudio Desbloqueando el Potencial de la IA en México en 2026, elaborado para Amazon Web Services (AWS).

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Pero el aumento en la adopción no significa que las empresas hayan dado el siguiente paso, pues solo 13% se encuentra en la etapa más avanzada de integración, en la que las compañías utilizan sistemas de IA avanzados, desarrollan modelos personalizados o implementan inteligencia artificial agéntica o autónoma. En contraste, 63% todavía concentra su uso en aplicaciones básicas y aumentos graduales de productividad.

Para Rubén Mugártegui, director general de AWS en México, ahí está una de las principales preguntas que enfrentan actualmente los directivos: para qué utilizar la IA y, sobre todo, cómo convertirla en un resultado que pueda verse en las finanzas de una empresa.

“Hay que encontrar un proceso que manejes de principio a fin completamente” y preguntarse cómo podría hacerse mejor con IA, explicó Mugártegui en entrevista para Expansión. A su juicio, muchas compañías han comenzado por activar herramientas de productividad, pero después tienen dificultades para traducir esa productividad en un resultado financiero que pueda medir un director financiero o un CEO.

Las empresas saben que la IA funciona pero no saben cómo demostrar su valor

El propio estudio refleja esa contradicción, pues entre las empresas que ya utilizan IA, 88% reporta mejoras en productividad, 86% asegura obtener rendimientos positivos y 84% señala un crecimiento de ingresos atribuible a la tecnología. Sin embargo, 46% reconoce que no cuenta con una forma confiable de medir el retorno de inversión de sus proyectos de IA. Solo 33% confía en que puede medirlo con precisión.

Es decir, las empresas perciben que la IA funciona, pero una parte importante todavía no puede demostrar con suficiente precisión cuánto valor genera.

“Más del 70% de los proyectos de inteligencia artificial ya no vienen del área de tecnología, vienen de otras áreas: marketing, recursos humanos, finanzas, operaciones”, explicó Mugártegui. El problema, añadió, es que cuando estos proyectos llegan al área tecnológica suelen comenzar como herramientas de productividad o pruebas piloto, lo que hace más difícil para el CEO y el CFO traducir sus resultados a términos financieros.

La brecha también aparece cuando se observa la preparación para la siguiente generación de inteligencia artificial. Solo 22% de las organizaciones mexicanas dice sentirse completamente o muy preparada para adoptar tecnologías como la IA agéntica. Además, apenas 37% afirma haber escuchado hablar de esta tecnología y, entre quienes la conocen, solo 6% dice haberla implementado completamente.

La situación contrasta con el interés de las compañías, el 78% espera aumentar su uso de IA durante los próximos 12 meses y 70% considera que la tecnología transformará su industria en los próximos cinco años. Sin embargo, apenas 24% cuenta con una estrategia formal y completa de IA y solo 23% considera que su personal tiene competencias digitales sólidas.

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Aún hay espacio para participar

Mugártegui considera que esto no significa que las empresas que todavía no están listas deban quedarse fuera de la carrera. Para las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, una alternativa puede ser recurrir a soluciones de IA ya desarrolladas en lugar de intentar construir sistemas propios.Pero hay una condición, primero deben identificar qué problema vale la pena resolver.

“Piensa en grande, empieza chico, escala rápido”, dijo el directivo. Antes de invertir en IA, las compañías deben evaluar la viabilidad del proyecto y determinar si realmente necesitan inteligencia artificial. En algunos casos, dijo, una empresa puede terminar gastando dinero en IA para resolver un problema que podría solucionarse con algo tan sencillo como un archivo de Excel.

Uno de los ejemplos que AWS utiliza para ilustrar este cambio es el trabajo realizado con Grupo Ángeles. De acuerdo con Mugártegui, la empresa desarrolló un sistema de check-up apoyado en IA que, después de una resonancia magnética, puede analizar más de 10,000 imágenes en alrededor de tres horas. En una prueba con 180 pacientes, el sistema detectó hallazgos que, según el directivo, no se habrían identificado mediante el check-up tradicional. La solución posteriormente fue empaquetada para comercializarse en hospitales de Europa y Asia.

Ese es precisamente el salto que Amazon identifica como pendiente, pasar de experimentar con IA a desarrollar casos de uso capaces de modificar un proceso, crear un producto o generar un resultado económico concreto.

Los datos de KPMG apuntan en la misma dirección. En México, 72% de las organizaciones consultadas afirma que la IA ya está generando resultados relevantes, por encima del 64% global; sin embargo, solo 15% de las organizaciones mexicanas alcanza la categoría de “líderes en IA”, es decir, aquellas que han conseguido convertir la inversión en valor empresarial tangible mediante una implementación más amplia y el uso de agentes de IA.

La inversión, mientras tanto, seguirá creciendo, KPMG estima que las compañías mexicanas destinarán en promedio 171 millones de dólares a inteligencia artificial durante los próximos 12 meses. Además, 74% considera que la IA debe mantenerse como prioridad de inversión incluso ante un escenario de recesión.

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