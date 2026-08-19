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El verdadero valor de un medicamento

Una segunda pregunta definirá el futuro de los sistemas de salud: ¿cómo garantizar que esos avances lleguen de manera efectiva a todas las personas que los necesitan?
mié 19 agosto 2026 06:36 AM
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El valor de un medicamento no termina cuando concluye su desarrollo; ahí apenas empieza. Su verdadero impacto ocurre cuando una madre puede controlar su diabetes y seguir acompañando a sus hijos, cuando una persona con hipertensión evita una complicación grave o cuando una familia recibe más tiempo junto a alguien que ama. (Foto: iStock. )

Durante décadas, la industria farmacéutica ha estado impulsada por una pregunta fundamental: ¿cómo desarrollar tratamientos capaces de transformar la vida de las personas? Encontrar la respuesta fue lo que me hizo dejar atrás mi carrera de ingeniero aeronáutico y cambiar de rumbo para siempre.

Gracias a esa búsqueda, hoy contamos con terapias que han cambiado el futuro de millones de personas que se han enfrentado a diagnósticos de enfermedades que hace algunos años eran sinónimos de una sentencia de muerte. La innovación científica ha ampliado la esperanza de vida, mejorado los diagnósticos y abierto nuevas posibilidades terapéuticas en prácticamente todas las áreas de la medicina.

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Sin embargo, una segunda pregunta definirá el futuro de los sistemas de salud: ¿cómo garantizar que esos avances lleguen de manera efectiva a todas las personas que los necesitan? Y en realidad, esas personas somos todos, porque eventualmente nos convertiremos en pacientes, ya que ese es el curso natural de la vida.

El valor de un medicamento no termina cuando concluye su desarrollo; ahí apenas empieza. Su verdadero impacto ocurre cuando una madre puede controlar su diabetes y seguir acompañando a sus hijos, cuando una persona con hipertensión evita una complicación grave o cuando una familia recibe más tiempo junto a alguien que ama.

Para eso, la medicina tiene que estar a su alcance: que la comunidad médica la conozca, que la prescriba, que la farmacia pueda surtirla y que el paciente tenga los medios para obtenerla.

En México, esta discusión adquiere una relevancia particular. El aumento de enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, asociadas a la obesidad, así como de otros padecimientos cardiovasculares, convierte el acceso sostenido a los tratamientos en uno de los principales desafíos para los pacientes, las familias y el sistema de salud.

Frente a esta realidad, garantizar el derecho a la salud implica buscar mecanismos para que la innovación alcance al mayor número posible de personas. En esta ecuación, los medicamentos genéricos desempeñan un papel fundamental. Su valor no radica únicamente en ofrecer alternativas más accesibles, sino en permitir que millones de pacientes mantengan la continuidad terapéutica que necesitan para preservar su calidad de vida.

Lejos de representar una competencia para la innovación, los genéricos forman parte del ciclo natural de desarrollo del sector farmacéutico. Los avances científicos generan nuevas opciones terapéuticas y, una vez vencidas las protecciones de la propiedad intelectual, esos beneficios pueden extenderse a una población mucho más amplia.

Cuando un tratamiento no llega a quien lo necesita, la innovación pierde parte de su propósito. Por eso algunos países han demostrado que el acceso y la innovación pueden avanzar juntos. Brasil, por ejemplo, ha fortalecido su industria farmacéutica mediante alianzas público-privadas, transferencia de tecnología, producción local y atracción de inversiones para ampliar el acceso a tratamientos cada vez más sofisticados.

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La experiencia brasileña, que he visto de cerca porque es mi país natal y sigue siendo el hogar de mi familia, deja una lección importante: cuando los países desarrollan capacidades productivas propias y crean condiciones favorables para la innovación, pueden acelerar la llegada de tratamientos y ampliar su acceso de manera sostenible.

México cuenta con una oportunidad similar. Su capacidad industrial, talento especializado y posición estratégica pueden convertirlo en un actor cada vez más relevante en el desarrollo y el acceso a soluciones de salud en la región. Pero, sobre todo, la creciente necesidad de garantizar el abasto de medicamentos para las necesidades más urgentes de la gente. Contar con terapias para las enfermedades crónicas que ya afectan a la población es una de las mejores herramientas para evitar gastos catastróficos por hospitalizaciones e incluso muertes prevenibles.

Todos, tarde o temprano, ocuparemos una silla en una sala de espera, acompañaremos a alguien en una consulta o dependeremos de un tratamiento para recuperar nuestra salud. La enfermedad no distingue profesiones, edades ni circunstancias. He vivido de cerca cómo una enfermedad puede cambiar para siempre el rumbo de una familia y el vacío que dejan quienes se van demasiado pronto. Esas vivencias reforzaron mi convicción de que el acceso a la salud no puede ser un privilegio. Cada vez que un tratamiento de calidad llega a tiempo, existe la posibilidad de cambiar una historia.

Por eso estoy firmemente convencido del papel de los medicamentos genéricos de calidad. Su contribución va mucho más allá de la eficiencia de los sistemas de salud: representa la oportunidad de que más personas accedan a tratamientos capaces de transformar vidas.

Al final, el verdadero valor de un medicamento no se mide únicamente por su complejidad científica ni por su éxito comercial. Se mide por las vidas que ayuda a mejorar, por las familias que logra preservar y por su capacidad para llegar a más personas.

Nota del editor: André Soresini es VP y director general de Apotex Latam , única empresa canadiense de salud con presencia en Latinoamérica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica y gran parte de su trayectoria se ha enfocado en ampliar el acceso cotidiano a medicamentos y soluciones de salud de calidad.. Síguelo en Li https://www.linkedin.com/in/andre-luiz-soresini-0a5a5911a/ Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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