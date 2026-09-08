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Opinión

La guerra invisible: por qué 2027 se define en la mina y no en la fábrica.

La disputa entre EU y China por minerales críticos está redefiniendo las cadenas de suministro y obliga a las empresas a convertir la geopolítica en una variable de sus decisiones de compra.
mar 08 septiembre 2026 05:59 AM
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Vista aérea de una mina de litio. En el lugar se ve maquinaria trabajando.
La dependencia de China en el procesamiento de tierras raras convierte a los minerales críticos en un factor estratégico para industrias como los semiconductores, los vehículos eléctricos y la defensa. (Gaston Brito Miserocchi/Getty Images )

El líder de compras de 2027 ya no negocia solo precio y plazo de entrega. Negocia con geopolítica sentada en la mesa: litio, galio, tierras raras y neón se han convertido en armas de política exterior, y quien no lo entienda comprará a ciegas.

El tablero cambió y casi nadie lo notó a tiempo. Durante décadas, "abastecimiento" significó encontrar al proveedor más barato. Esa era terminó. Hoy, un director de compras que firma un contrato de suministro de imanes de neodimio o de obleas de silicio está, sin saberlo, firmando también un documento de riesgo geopolítico. La pregunta ya no es "¿cuánto cuesta?", sino "¿de dónde viene y quién puede cortarlo mañana?". Te comparto mis guías de ruta:

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1.-China concentra alrededor del 91% del suministro global de tierras raras, y el problema no es solo de extracción.


Después de más de una década de intentos occidentales por diversificar, la dependencia apenas ha cedido, porque el cuello de botella real no está en la mina, sino en la capacidad industrial de refinado y separación. Se puede abrir una mina nueva. Construir una planta de refinado con la sofisticación química necesaria toma mucho más tiempo, capital y conocimiento acumulado.

El arma que no dispara balas

China ha ampliado sus restricciones de exportación de tierras raras, incorporando elementos como holmio, erbio, tulio, europio e iterbio, además de decenas de equipos usados en su procesamiento, y exigiendo licencias especiales para cualquier envío al exterior. No es una medida aislada. Las nuevas normas bloquean también la exportación de tecnologías vinculadas a la producción de semiconductores y componentes militares sin autorización previa, en lo que analistas describen como una represalia simétrica frente a las restricciones estadounidenses sobre chips avanzados.

El resultado es un punto de estrangulamiento mutuo, y las empresas quedan en medio: Estados Unidos controla cerca del 90% de los equipos de fabricación de semiconductores, mientras China controla una proporción similar del procesamiento de tierras raras. Ninguna de las dos potencias necesita imponer un embargo total. Basta con la amenaza creíble de hacerlo para reordenar inventarios, contratos y decisiones de inversión en todo el mundo.

2. La tregua que no es paz


En noviembre pasado, Pekín y Washington pactaron una pausa. Los controles a la exportación que entraron en vigor en octubre de 2025 quedaron suspendidos hasta noviembre de 2026, como parte del acuerdo alcanzado en la cumbre entre ambos gobiernos. Pero una pausa no es una solución estructural, es un respiro para prepararse.

Los efectos de las restricciones se manifestarán con fuerza entre 2026 y 2027, obligando a las empresas de semiconductores a acumular inventarios de seguridad y a buscar alternativas de suministro. El mensaje para cualquier director de cadena de suministro es directo: el reloj sigue corriendo, y la ventana para diversificar se cierra cada trimestre que pasa sin decisión.

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3. Reconstruir una cadena de suministro toma una generación

Aquí está la asimetría que pocos comités de riesgo han asimilado todavía. Estados Unidos puede reconstruir capacidad de manufactura de semiconductores en un plazo de tres a cinco años si dispone del capital suficiente. Reconstruir una cadena de suministro completa de tierras raras, desde la mina hasta el imán terminado, toma una generación.

Las cifras confirman la magnitud del reto: Bloomberg Intelligence proyecta que la oferta de neodimio-praseodimio fuera de China podría reducir la cuota china del 90% al 69% recién para 2030, y que existirá un déficit global de 36% de ese mismo material —esencial para defensa, vehículos eléctricos y turbinas eólica, incluso contando con los 10,000 millones de dólares de financiamiento público previstos. Y el tiempo de maduración de un yacimiento nuevo no ayuda: las minas tardan entre diez y quince años en alcanzar producción plena.

Para cualquier empresa cuyo producto dependa de un imán, un semiconductor o una batería, esto no es una nota de coyuntura. Es el horizonte de planeación de la próxima década.

El futuro no se negocia solo en la fábrica


La cadena de suministro del siglo XXI se decide tanto en la sala de un ministerio de comercio en Pekín como en la línea de producción en Guadalajara, Monterrey o Bajío. Los ejecutivos que sigan tratando los materiales críticos como una línea más en el estado de resultados —y no como una variable de seguridad nacional y continuidad de negocio— llegarán tarde a una crisis que ya está anunciada.

"Los materiales críticos ya no son solo un costo de operación: son una cuestión de continuidad de negocio y seguridad estratégica."

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Nota del editor: Daniel Razo es Socio Fundador de Supply Chain Cracks. Director de Operaciones y Logística, así como mentor en cadenas de suministro complejas. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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