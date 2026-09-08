La guerra invisible: por qué 2027 se define en la mina y no en la fábrica.

1.-China concentra alrededor del 91% del suministro global de tierras raras, y el problema no es solo de extracción.



Después de más de una década de intentos occidentales por diversificar, la dependencia apenas ha cedido, porque el cuello de botella real no está en la mina, sino en la capacidad industrial de refinado y separación. Se puede abrir una mina nueva. Construir una planta de refinado con la sofisticación química necesaria toma mucho más tiempo, capital y conocimiento acumulado.

El arma que no dispara balas

China ha ampliado sus restricciones de exportación de tierras raras, incorporando elementos como holmio, erbio, tulio, europio e iterbio, además de decenas de equipos usados en su procesamiento, y exigiendo licencias especiales para cualquier envío al exterior. No es una medida aislada. Las nuevas normas bloquean también la exportación de tecnologías vinculadas a la producción de semiconductores y componentes militares sin autorización previa, en lo que analistas describen como una represalia simétrica frente a las restricciones estadounidenses sobre chips avanzados.

El resultado es un punto de estrangulamiento mutuo, y las empresas quedan en medio: Estados Unidos controla cerca del 90% de los equipos de fabricación de semiconductores, mientras China controla una proporción similar del procesamiento de tierras raras. Ninguna de las dos potencias necesita imponer un embargo total. Basta con la amenaza creíble de hacerlo para reordenar inventarios, contratos y decisiones de inversión en todo el mundo.

2. La tregua que no es paz



En noviembre pasado, Pekín y Washington pactaron una pausa. Los controles a la exportación que entraron en vigor en octubre de 2025 quedaron suspendidos hasta noviembre de 2026, como parte del acuerdo alcanzado en la cumbre entre ambos gobiernos. Pero una pausa no es una solución estructural, es un respiro para prepararse.

Los efectos de las restricciones se manifestarán con fuerza entre 2026 y 2027, obligando a las empresas de semiconductores a acumular inventarios de seguridad y a buscar alternativas de suministro. El mensaje para cualquier director de cadena de suministro es directo: el reloj sigue corriendo, y la ventana para diversificar se cierra cada trimestre que pasa sin decisión.

