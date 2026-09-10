Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

¿Por qué las empresas dejan de crecer cuando sus líderes dejan de aprender?

La capacidad de adaptación de una organización depende de quienes toman las decisiones. La curiosidad, el cuestionamiento y la actualización constante pueden convertirse en ventajas competitivas.
jue 10 septiembre 2026 06:04 AM
Añadir Expansión en Google
líder
La actualización constante permite a los líderes ampliar su perspectiva y encontrar nuevas formas de enfrentar los cambios del mercado. (FatCamera/Getty Images)

"Una vez que dejas de aprender, empiezas a morir." — Albert Einstein

Después de más de 35 años en el mundo de las ventas y los negocios, he tenido la oportunidad de vender desde una caja de papelería hasta equipos médicos de más de un millón de dólares. Si algo he aprendido en este recorrido es que el mercado siempre cambia, los clientes siempre evolucionan y la competencia nunca deja de prepararse. La única decisión que un líder no puede permitirse tomar es dejar de aprender. Existe una realidad que he confirmado una y otra vez: el crecimiento de una empresa rara vez supera el crecimiento de quien la dirige. Cuando el líder deja de evolucionar, tarde o temprano la organización también lo hace.

Los mejores líderes no creen que ya lo saben todo. Leen, escuchan podcasts, toman cursos, asisten a congresos, buscan mentores y conversan con personas que piensan diferente. Yo mismo procuro asistir cada año a programas internacionales, visitar empresas, estudiar nuevas metodologías y aprender de líderes de otras industrias. Cada nueva idea amplía mi forma de ver los negocios. La ventaja competitiva ya no está en lo que sabes hoy, sino en la velocidad con la que eres capaz de seguir aprendiendo.

Publicidad

Cuando un líder únicamente escucha a quienes le dan la razón, la innovación desaparece. Las organizaciones que crecen fomentan conversaciones incómodas, preguntas inteligentes y debates respetuosos. Una de las lecciones que más comparto en mis conferencias es que el ego limita el crecimiento; la curiosidad lo multiplica. Un líder que aprende crea equipos que también aprenden, y esa cultura termina convirtiéndose en una ventaja competitiva difícil de copiar.

Leer un libro no cambia una empresa. Asistir a una conferencia tampoco. Lo que transforma un negocio es implementar una idea nueva de manera consistente. Después de cada libro, viaje o mentoría suelo hacerme tres preguntas: ¿qué proceso puedo mejorar?, ¿qué decisión tomaría diferente?, ¿qué debo empezar a hacer desde hoy? Ahí está la diferencia entre quienes consumen información y quienes generan resultados. Las empresas exitosas convierten el conocimiento en innovación, la innovación en ejecución y la ejecución en crecimiento.

En BlackSeller® suelo decir que "la mejor inversión que puede hacer un empresario no está en una máquina, un edificio o una campaña de marketing; está en desarrollar la mente de quien toma las decisiones." Cuando un líder crece, su equipo crece. Cuando su equipo crece, la empresa crece. Y cuando el aprendizaje se convierte en parte de la cultura, el crecimiento deja de ser un accidente para convertirse en un sistema. Porque, al final, las empresas no dejan de crecer por falta de oportunidades; dejan de crecer cuando sus líderes dejan de aprender.


_____

Nota del editor: Alejandro Bobadilla es emprendedor, conferencista internacional, networker y mentor. Es Ingeniero Industrial con Maestría en Administración de Negocios por la UNAM, con diversos Diplomados enfocados en Alta Dirección, Ventas, Marketing y Liderazgo en diversas instituciones. He incursionado en la apertura de mercados en México, Centro y Sudamérica. Llevo más de 35 años involucrado en áreas Comerciales. Síguelo en LinkedIn , Instagram , Facebook y/o TikTok . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Publicidad

Tags

Opinión

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad