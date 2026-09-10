¿Por qué las empresas dejan de crecer cuando sus líderes dejan de aprender?

Cuando un líder únicamente escucha a quienes le dan la razón, la innovación desaparece. Las organizaciones que crecen fomentan conversaciones incómodas, preguntas inteligentes y debates respetuosos. Una de las lecciones que más comparto en mis conferencias es que el ego limita el crecimiento; la curiosidad lo multiplica. Un líder que aprende crea equipos que también aprenden, y esa cultura termina convirtiéndose en una ventaja competitiva difícil de copiar.

Leer un libro no cambia una empresa. Asistir a una conferencia tampoco. Lo que transforma un negocio es implementar una idea nueva de manera consistente. Después de cada libro, viaje o mentoría suelo hacerme tres preguntas: ¿qué proceso puedo mejorar?, ¿qué decisión tomaría diferente?, ¿qué debo empezar a hacer desde hoy? Ahí está la diferencia entre quienes consumen información y quienes generan resultados. Las empresas exitosas convierten el conocimiento en innovación, la innovación en ejecución y la ejecución en crecimiento.

En BlackSeller® suelo decir que "la mejor inversión que puede hacer un empresario no está en una máquina, un edificio o una campaña de marketing; está en desarrollar la mente de quien toma las decisiones." Cuando un líder crece, su equipo crece. Cuando su equipo crece, la empresa crece. Y cuando el aprendizaje se convierte en parte de la cultura, el crecimiento deja de ser un accidente para convertirse en un sistema. Porque, al final, las empresas no dejan de crecer por falta de oportunidades; dejan de crecer cuando sus líderes dejan de aprender.



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Nota del editor: Alejandro Bobadilla es emprendedor, conferencista internacional, networker y mentor. Es Ingeniero Industrial con Maestría en Administración de Negocios por la UNAM, con diversos Diplomados enfocados en Alta Dirección, Ventas, Marketing y Liderazgo en diversas instituciones. He incursionado en la apertura de mercados en México, Centro y Sudamérica. Llevo más de 35 años involucrado en áreas Comerciales. Síguelo en LinkedIn , Instagram , Facebook y/o TikTok . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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