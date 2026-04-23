De la incertidumbre al crecimiento: cómo transformé un abril difícil en un trimestre exitoso

Los momentos de estancamiento no son fracasos, sino oportunidades disfrazadas. Son pausas obligadas que nos invitan a replantear, a cuestionar y a crecer.
jue 23 abril 2026 06:00 AM
Cada desafío trae consigo una enseñanza. A veces basta con detenerse, observar y atreverse a cambiar el enfoque. Las respuestas no siempre están afuera; muchas veces están en la manera en que decides enfrentar lo que tienes delante, considera Alejandro Bobadilla. (Foto: iStock)

“No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio”: Charles Darwin.

Hoy quiero compartirte lo que estaba viviendo en mi negocio hace un año.

El segundo trimestre de 2025 comenzó para mí con una mezcla de incertidumbre y expectativas. Abril llegó con números que no terminaban de convencerme: las ventas se habían estancado y, aunque no era una caída alarmante, sí representaba una señal clara de que algo no estaba funcionando como antes. Recuerdo perfectamente una mañana, revisando reportes frente a mi escritorio, sintiendo esa presión silenciosa que aparece cuando sabes que debes reaccionar, pero no tienes del todo claro cómo hacerlo.

Habíamos iniciado el año con estrategias que en el pasado dieron resultados positivos, pero el mercado había cambiado. Los clientes parecían más indecisos, más exigentes, y la competencia comenzaba a destacar con propuestas más frescas. La problemática no era únicamente la baja en ventas, sino la desconexión progresiva con lo que realmente estaba buscando nuestro público. Nos habíamos quedado cómodos, repitiendo fórmulas, mientras el entorno evolucionaba.

En medio de ese escenario, empecé a cuestionarme distintas formas de actuar. Por un lado, consideré la posibilidad de renovar completamente nuestra oferta, apostando por productos o servicios más alineados con las nuevas tendencias, aunque eso implicara un riesgo importante. También pensé en fortalecer la relación con los clientes actuales, escucharlos más, entender mejor sus necesidades y adaptar la experiencia de compra a lo que ellos valoraban. Otra alternativa que rondaba mi cabeza era invertir en una estrategia de marketing más agresiva, aprovechando canales digitales que hasta ese momento no habíamos explorado del todo.

Durante varias semanas probé pequeños ajustes en cada una de estas direcciones. Sin embargo, pronto entendí que dispersar esfuerzos no estaba dando resultados contundentes. Fue entonces cuando tomé la decisión de centrarme en una sola línea de acción: conocer profundamente a nuestros clientes. Comenzamos a implementar encuestas, a analizar patrones de compra y, sobre todo, a escuchar activamente cada comentario. Ese proceso nos permitió rediseñar no solo lo que ofrecíamos, sino también cómo lo comunicábamos.

Los cambios no se reflejaron de inmediato, pero gradualmente las ventas comenzaron a dar señales de recuperación. Eso nos dio el impulso y la confianza para confirmar que estábamos tomando el rumbo correcto. Más allá de los resultados numéricos, lo que realmente hizo la diferencia fue volver a conectarnos con las personas que confiaban en nosotros.

Mirando hacia atrás, entendí que los momentos de estancamiento no son fracasos, sino oportunidades disfrazadas. Son pausas obligadas que nos invitan a replantear, a cuestionar y a crecer. Si algo me dejó este inicio del trimestre es la certeza de que adaptarse no es una opción, es una necesidad constante.

Y si hoy estás atravesando una situación similar, recuerda que cada desafío trae consigo una enseñanza. A veces basta con detenerse, observar y atreverse a cambiar el enfoque. Las respuestas no siempre están afuera; muchas veces están en la manera en que decides enfrentar lo que tienes delante. Sigue avanzando, incluso cuando el camino no sea claro, porque es precisamente en esos momentos donde se construyen los mejores resultados.

Nota del editor: Alejandro Bobadilla es emprendedor, conferencista internacional, networker y mentor. Es Ingeniero Industrial con Maestría en Administración de Negocios por la UNAM, con diversos Diplomados enfocados en Alta Dirección, Ventas, Marketing y Liderazgo en diversas instituciones. He incursionado en la apertura de mercados en México, Centro y Sudamérica. Llevo más de 35 años involucrado en áreas Comerciales. Síguelo en LinkedIn , Instagram , Facebook y/o TikTok . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

