Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

La persuasión como arte en las ventas. Más allá de la manipulación

Un vendedor que demuestra que entiende las emociones del cliente crea un ambiente donde este se siente valorado.
mié 27 mayo 2026 06:00 AM
Añadir Expansión en Google
La persuasión como arte en las ventas. Más allá de la manipulación
Un vendedor que se basa en la honestidad y la integridad no solo construye una buena reputación, sino que también eleva el estándar de la industria, apunta Alejandro Bobadilla. (Foto: iStock)

"La persuasión se logra a través del carácter del orador cuando el discurso se pronuncia de manera que lo hace digno de crédito": Aristóteles.

Imagina que estás en una reunión con amigos o compañeros de trabajo y decides compartir una perspectiva sobre el arte de vender. Aquí te dejo una manera de contar la historia de cómo un vendedor puede influir sin recurrir a mentiras o manipulación, sino a la persuasión.

"¿Alguna vez han pensado en cómo funciona realmente el mundo de las ventas? A menudo, la gente asocia a los vendedores con trucos sucios, manipulaciones y promesas vacías. Sin embargo, lo que realmente quiero resaltar es que hay una diferencia enorme entre manipular y persuadir.

Publicidad

Déjenme contarles sobre la persuasión. Es una habilidad fascinante que se basa en la ética y en el respeto hacia el cliente. Cuando un vendedor utiliza la persuasión, no está tratando de engañar a nadie. En lugar de eso, se centra en entender lo que el cliente realmente necesita y desea. Imaginen a un vendedor que no solo escucha, sino que realmente se interesa por lo que el cliente dice. ¡Eso puede cambiar todo!

Lee más

De la incertidumbre al crecimiento: cómo transformé un abril difícil en un trimestre exitoso
Opinión

De la incertidumbre al crecimiento: cómo transformé un abril difícil en un trimestre exitoso

La clave está en escuchar activamente. Cuando un vendedor presta atención a las preocupaciones y deseos del cliente, puede ofrecer soluciones personalizadas. Es como tener una conversación genuina, donde ambos están en la misma sintonía. Y eso, amigos, genera confianza. Si un vendedor es honesto y transparente, el cliente se siente más cómodo. Cuando saben que pueden confiar en la persona que les está ofreciendo un producto, están más dispuestos a considerar la propuesta.

Ahora, aquí viene un detalle interesante: las historias. A todos nos encantan las historias, ¿verdad? Un buen vendedor puede compartir una anécdota sobre cómo su producto ayudó a alguien más. Eso hace que el cliente pueda visualizar cómo esa solución podría impactar positivamente en su vida. Es como si el vendedor dijera: 'Mira, esto funcionó para alguien como tú, y también puede funcionarte a ti'.

Y no olvidemos la empatía. Un vendedor que demuestra que entiende las emociones del cliente crea un ambiente donde este se siente valorado. Cuando un cliente se da cuenta de que realmente le importa, es más probable que regrese y hasta recomiende al vendedor a sus amigos.

Lee más

Marzo, el mes que separa a los vendedores ocupados de los efectivos
Opinión

Marzo, el mes que separa a los vendedores ocupados de los efectivos

Es crucial recordar que la persuasión no es manipulación. No se trata de presionar a alguien para que compre algo que no necesita. Es sobre ayudar a la persona a darse cuenta de que hay una solución a su problema. Imaginen a un vendedor actuando como un asesor, no solo como alguien que quiere cerrar una venta. Esa relación puede durar mucho más que una simple transacción.

Y aquí está lo más importante: la ética en ventas. Un vendedor que se basa en la honestidad y la integridad no solo construye una buena reputación, sino que también eleva el estándar de la industria. Las mentiras pueden traer ganancias rápidas, pero a largo plazo, dañan la confianza y hacen que los clientes se alejen.

Publicidad

Así que, cuando piensen en ventas, recuerden que la persuasión es el camino a seguir. Se trata de entender, conectar y ofrecer soluciones reales. En un mundo donde la transparencia es cada vez más valorada, quienes eligen la persuasión en lugar de la manipulación están en una posición mucho mejor para tener éxito y construir relaciones duraderas con sus clientes".

Lee más

De la prisa al propósito: cómo convertir febrero en resultados de marzo
Opinión

De la prisa al propósito: cómo convertir febrero en resultados de marzo

Con este enfoque, puedes contar tu historia de manera atractiva, haciendo que las personas reflexionen sobre la importancia de la persuasión en las ventas y cómo se puede aplicar de forma ética y efectiva.

Te invito a poner manos a la obra y a partir de hoy utilizar la persuasión como una herramienta infalible de ventas.

____

Nota del editor: Alejandro Bobadilla es emprendedor, conferencista internacional, networker y mentor. Es Ingeniero Industrial con Maestría en Administración de Negocios por la UNAM, con diversos Diplomados enfocados en Alta Dirección, Ventas, Marketing y Liderazgo en diversas instituciones. He incursionado en la apertura de mercados en México, Centro y Sudamérica. Llevo más de 35 años involucrado en áreas Comerciales. Síguelo en LinkedIn , Instagram , Facebook y/o TikTok . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Publicidad

Tags

Ventas Emprendedores Empresas

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad