La deuda que la inteligencia artificial no puede pagar

La inteligencia artificial está en todas las conversaciones empresariales. Los consejos de administración preguntan por ella, los presupuestos empiezan a privilegiarla y las organizaciones experimentan con copilotos, agentes y automatización. Pero me parece que estamos formulando mal la pregunta. No se trata de cómo incorporar inteligencia artificial a nuestra empresa, sino de algo más profundo: si hoy construyéramos esta empresa desde cero, con la tecnología disponible, ¿la diseñaríamos como funciona actualmente?

En la mayoría de los casos, la respuesta honesta sería no. Y ahí está, posiblemente, uno de los mayores obstáculos para que la inteligencia artificial produzca la transformación que esperamos.

La adopción tecnológica avanza mucho más rápido que el cambio organizacional. Cerca de nueve de cada diez organizaciones ya utilizan inteligencia artificial de forma regular, pero apenas alrededor de una de cada tres reporta que ha contribuido a sus utilidades operativas (McKinsey, The State of AI, 2025). Usar inteligencia artificial, por lo visto, no es lo mismo que obtener valor de ella.

Durante décadas, las empresas hemos acumulado deuda tecnológica: sistemas antiguos, integraciones frágiles, arquitecturas difíciles de mantener. Pero creo que existe otra deuda igual o más costosa, de la que casi nadie habla: la deuda organizacional. Son procesos creados hace años que nadie vuelve a cuestionar. Niveles de autorización que nacieron para contener riesgos que quizá ya no existen. Personas cuyo trabajo consiste en mover información de un sistema a otro. Reportes que se siguen elaborando porque alguna vez alguien los pidió. Excepciones que, con el tiempo, se volvieron procesos.

El verdadero peligro es usar inteligencia artificial para automatizar toda esa complejidad. Automatizar un proceso obsoleto no lo moderniza; solo hace que lo obsoleto ocurra más rápido.