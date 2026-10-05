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Inteligencia artificial para transformar la atención de siniestros en México

La IA puede reducir tiempos, costos y errores en la gestión de accidentes, al conectar a aseguradoras, ajustadores, talleres y autoridades alrededor de datos compartidos.
lun 05 octubre 2026 06:04 AM
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Los seguros fueron creados con la intención de indemnizar a quien ha sufrido un daño o pérdida. (Foto: Thinkstock)
La inteligencia artificial puede conectar a aseguradoras, ajustadores, valuadores, talleres y proveedores para agilizar la evaluación y reparación de vehículos siniestrados. (Thinkstock)

En un accidente automovilístico, cada minuto importa. Para el asegurado, la calidad de una póliza no se mide únicamente por las coberturas contratadas, sino por la rapidez con la que recibe atención, la claridad de la información y el tiempo que transcurre hasta recuperar su vehículo o recibir una indemnización.

En México, mejorar esta experiencia se ha convertido en una necesidad económica y operativa. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, los siniestros de vehículos asegurados aumentaron 8% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, hasta alcanzar 566,820 casos anuales. Al mismo tiempo, solamente alrededor de una tercera parte del parque vehicular nacional cuenta con seguro.

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Este escenario plantea los desafíos de ampliar la protección de los automovilistas y hacer más eficiente la atención de quienes ya están asegurados. La inteligencia artificial puede contribuir de manera decisiva mediante diagnósticos más precisos y una gestión más ágil de los siniestros.

Su valor no consiste únicamente en automatizar actividades. También permite analizar grandes volúmenes de información, identificar daños, estimar costos, detectar inconsistencias y facilitar decisiones en minutos. Además, puede generar resultados más precisos, rastreables y auditables, con base en miles de millones de datos históricos y operativos que enriquecen la evaluación de cada caso.

Para el asegurado, esto puede traducirse en inspecciones más ágiles, menor incertidumbre, información continua sobre el avance de su caso y tiempos más cortos para autorizar una reparación. También puede reducir diferencias entre evaluaciones y ayudar a que las decisiones sean más consistentes, transparentes y comprensibles.

Para las aseguradoras, la oportunidad es igualmente relevante. La siniestralidad representa su principal componente de costo ya que de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, este, al segundo trimestre de 2025 equivalía a 61.5% de las primas del ramo de automóviles. Mejorar la precisión de las estimaciones, reducir retrabajos y detectar anomalías permite controlar costos sin deteriorar la calidad del servicio.

Sin embargo, un siniestro no se resuelve dentro de una sola organización. Participan ajustadores, valuadores, armadoras, distribuidores, proveedores de autopartes y talleres. La inteligencia artificial puede ayudar a conectar esa cadena, compartir información estructurada y evitar capturas duplicadas, llamadas innecesarias o autorizaciones basadas en documentos incompletos.

Los talleres también se benefician cuando reciben evaluaciones claras, expedientes completos y autorizaciones oportunas. Esto les permite planear cargas de trabajo, solicitar piezas con anticipación y reducir el tiempo que los vehículos permanecen detenidos. La eficiencia digital, por tanto, no sólo disminuye costos administrativos, también mejora la capacidad de reparación.

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Para las autoridades, la digitalización ofrece mejores herramientas de supervisión, prevención y análisis. La información agregada puede ayudar a identificar zonas de mayor siniestralidad, patrones de robo o posibles irregularidades. Asimismo, puede facilitar la verificación automatizada de coberturas y fortalecer la coordinación entre aseguradoras y autoridades federales y locales.

La inteligencia artificial no implica delegar decisiones sensibles a un algoritmo, sino fortalecer la capacidad de quienes deben tomarlas. Su verdadero impacto estratégico está en convertir la información en decisiones más rápidas y sustentadas, anticipar riesgos, asignar mejor los recursos y elevar la coordinación entre todos los participantes. Bien utilizada, no reemplaza el criterio humano, sino que lo amplifica.

La transformación del seguro automotriz en México dependerá de avanzar de procesos fragmentados y reactivos hacia un modelo conectado, preventivo y basado en datos. Reducir costos y tiempos será parte del resultado, pero el cambio de fondo será construir una industria capaz de responder con mayor precisión, transparencia y confianza ante cada siniestro. La inteligencia artificial ya no debe entenderse como una herramienta complementaria, sino como una capacidad estructural para modernizar el sector y elevar el valor que entrega a asegurados, empresas y autoridades.

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Nota del editor: Alejandro Ávalos es Vicepresidente de Ventas de Solera.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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