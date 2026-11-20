A inicios de noviembre, alrededor de 600,000 procesadores H200 de NVIDIA permanecían almacenados en Hong Kong porque Pekín no había autorizado su importación a gran escala. Al mismo tiempo, en el Congreso de Estados Unidos ganó fuerza la propuesta de endurecer los controles a la exportación de chips avanzados hacia China.

Parece una disputa lejana entre dos potencias. No lo es. Es un recordatorio para quienes dirigimos empresas: detrás de cada respuesta de una inteligencia artificial hay una cadena tecnológica que cada vez comprendemos menos y de la que, paradójicamente, dependemos más.

De ahí una pregunta incómoda: ¿en quién estamos confiando cuando confiamos en una inteligencia artificial?

Durante décadas confiamos en el software porque sabíamos qué hacía: alguien escribía instrucciones y el sistema las ejecutaba. La inteligencia artificial rompe parcialmente ese paradigma: produce respuestas que nadie programó explícitamente. Y ya estamos en la siguiente etapa: agentes que no sólo responden, sino que usan herramientas, consultan sistemas, toman decisiones y ejecutan acciones.

El 40% de los encuestados de organizaciones con ingresos superiores a 1,000 millones de dólares reporta que su empresa ya escala agentes de IA en al menos una función, frente a 27% un año antes (McKinsey, The State of AI in 2026).

Ahí cambia la conversación sobre confianza. Un correo mal redactado por un modelo probablemente se detecta antes de enviarse. Pero un agente con acceso al CRM puede modificar información; con acceso al sistema financiero, puede iniciar un pago. Y cuando varios agentes interactúen entre sí, las consecuencias dejarán de estar contenidas en una ventana de chat.

El riesgo ya no será sólo que la IA diga algo incorrecto. Será que haga algo incorrecto.