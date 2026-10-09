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Pagos digitales: una oportunidad para ampliar la inclusión financiera en México

México cuenta con infraestructura de pagos digitales capaz de transformar la economía; el reto es generar confianza, interoperabilidad y adopción para que sus beneficios lleguen a más personas y mipymes.
vie 09 octubre 2026 06:08 AM
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Una persona realiza un pago con tarjeta en un pequeño negocio
Para las mipymes, digitalizar los pagos puede ser algo más que sustituir el efectivo: las transacciones pueden generar información que facilite el acceso a financiamiento y otras herramientas financieras. (Zorica Nastasic/Getty Images)

México no tiene un problema de falta de tecnología financiera, tiene un problema de coordinación, confianza y adopción. Esa diferencia cambia por completo la conversación sobre cómo reducir el uso de efectivo y construir un sistema financiero más inclusivo.

Hoy, el efectivo sigue dominando buena parte de la vida económica cotidiana. De acuerdo con datos del Banco de México, 95% de la población objetivo reportó usarlo normalmente y las razones son reveladoras: practicidad, facilidad, rapidez, aceptación y percepción de seguridad. No estamos frente a una resistencia a la digitalización, estamos frente a un sistema en el que, para millones de personas y MiPyMEs, el efectivo todavía funciona mejor.

Por ello, la respuesta no está en restringir su uso, sino en generar las condiciones para que las herramientas digitales se consoliden como la opción más atractiva, eficiente y natural.

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El primer cambio de perspectiva es entender los pagos digitales como infraestructura económica. Igual que una carretera conecta regiones y mercados, una infraestructura de pagos interoperable conecta personas, comercios, bancos, fintechs y gobiernos. México ya tiene una base sólida. En 2025, el SPEI registró más de 7,410 millones de transacciones por un monto superior a 594 billones de pesos, de acuerdo con datos del Banco de México. El volumen de operaciones creció cerca de 37% respecto al año anterior, una señal clara de la velocidad con la que los pagos digitales se están incorporando a la actividad económica del país.

La capacidad existe. El siguiente salto depende de cómo la utilizamos.

También debemos dejar de medir la inclusión financiera únicamente por el número de cuentas abiertas porque tener una cuenta no significa participar plenamente en el sistema financiero. Si una persona recibe recursos y los retira inmediatamente en efectivo, la inclusión es todavía limitada. La métrica relevante debe ser el uso: pagos digitales frecuentes, banca móvil, adopción entre MiPyMEs y acceso a crédito, ahorro o seguros a partir de historiales transaccionales.

Aquí aparece una de las mayores oportunidades: cada transacción digital genera información que, utilizada con reglas claras, privacidad y supervisión, puede ayudar a construir mejores perfiles de riesgo. Para una microempresa sin historial crediticio tradicional, ese flujo de datos puede convertirse en una puerta de entrada al financiamiento. Digitalizar una cobranza no es solo cambiar la forma de pago; puede ser el primer paso para aumentar productividad, formalización y acceso a capital.

Por otro lado, la digitalización no puede concentrarse en grandes ciudades o usuarios con conectividad constante. Para que sea realmente inclusiva, debe contemplar soluciones simples, accesibles y, cuando sea necesario, de baja tecnología u operación offline. La infraestructura financiera del futuro tendrá que funcionar para todas y todos, no únicamente para quienes ya están digitalizados.

Pero ninguna transformación será sostenible sin confianza. La percepción de riesgo digital sigue siendo una barrera real y la ciberseguridad, por tanto, no puede ser un componente añadido al final del proceso. Debe estar incorporada desde el diseño, junto con protección de datos, mecanismos simples de resolución de disputas, comunicación transparente y capacidades de respuesta ante incidentes.

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La agenda pública también debe evitar la fragmentación. México necesita estándares abiertos, interoperabilidad, portabilidad y reglas que permitan que bancos, fintechs y plataformas compitan sobre una infraestructura común, en lugar de construir ecosistemas cerrados. La innovación genera más valor cuando puede escalar y conectarse.

Reducir la dependencia del efectivo debe entenderse como una estrategia de productividad, inclusión y competitividad.

México ya tiene buena parte de las herramientas. Si logramos alinear incentivos, proteger la confianza y poner al usuario en el centro, los pagos digitales pueden convertirse en mucho más que una alternativa al efectivo: pueden ser una plataforma para ampliar oportunidades económicas y construir un sistema financiero verdaderamente inclusivo.

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Nota del editor: Carlos Marcel, director general de Kyndryl México.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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