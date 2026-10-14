La movilidad eléctrica se construye más allá del auto

Es una señal positiva, pero también una invitación a mirar más allá. El éxito de la electrificación dependerá no solo del ritmo de adopción, sino de qué tan preparado esté el entorno para acompañarla.

La infraestructura de recarga es un buen ejemplo. Al cierre del primer semestre de 2026, México contaba con 60,932 conexiones públicas y privadas: 56,279 privadas y apenas 4,653 públicas.

Esto refleja una realidad importante: para muchos usuarios, la experiencia de recarga sigue dependiendo de contar con un espacio propio donde conectar su vehículo. Para quienes utilizan el automóvil, principalmente dentro de una ciudad, esto puede representar una ventaja. Para quienes recorren largas distancias o pasan buena parte del día en carretera, las necesidades son distintas.

Por eso, no existe una única respuesta tecnológica para todas las necesidades de movilidad. Los vehículos eléctricos pueden ser la mejor alternativa para ciertos usos; las tecnologías híbridas pueden responder mejor a otros escenarios. La decisión depende de factores como los recorridos, los tiempos de carga, el mantenimiento, la infraestructura disponible y el costo total de operación.

Y hay otro punto fundamental: no existe una única respuesta tecnológica para todas las necesidades de movilidad. Los vehículos eléctricos pueden ser la mejor alternativa para ciertos usos; las tecnologías híbridas pueden responder mejor a otros escenarios.

El reto para México no es cuántos vehículos electrificados podremos sumar al mercado, sino si el país está preparado para acompañar ese crecimiento.

Eso implica avanzar en infraestructura de recarga, fortalecer la capacidad y confiabilidad de la red eléctrica, garantizar la disponibilidad de energía y promover inversiones que amplíen su cobertura. Pero también comprender mejor los hábitos de movilidad y las necesidades de quienes utilizan estos vehículos.