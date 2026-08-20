Los autos eléctricos eran de lujo hasta que las marcas chinas cambiaron las reglas del mercado con el BYD Dolphin Mini

Hubo un momento, hasta antes de 2024, en que comprar un auto eléctrico en México exigía hacer una cuenta que para muchos consumidores no tenía sentido. Había que pagar mucho más que por un vehículo de gasolina, aceptar menos opciones y, en algunos casos, llevarse a casa un automóvil más pequeño y menos equipado que otros modelos de la misma marca.

La lógica del mercado era relativamente sencilla. El auto de gasolina ocupaba la base de la escalera de precios; el híbrido costaba más; el híbrido enchufable subía otro escalón y el eléctrico quedaba arriba de todos.

El problema era que, en algunas marcas generalistas, un eléctrico superaba los 700,000 pesos. La paradoja era que un consumidor podía pagar más por un vehículo eléctrico de menor tamaño y equipamiento que por el modelo de combustión más caro de la misma marca, o incluso por un vehículo de una marca premium.

En 2024, por ejemplo, un BMW Serie 1 de acceso rondaba los 700,000 pesos en México, mientras que el Audi A3 y el Mercedes-Benz Clase A se encontraban en una franja similar, según las listas de precios de los fabricantes.

“Como que a la gente no le hace click por qué voy a pagar 700,000 pesos, que es lo que me cuesta tu SUV más cara, por un vehículo más pequeño que me ofrece muchísimo menos”, explica Ricardo Arvizu, gerente de producto de Geely en México.

Pero la llegada de vehículos chinos con un precio inferior a los 400,000 pesos cambió la dinámica.