La transformación no se compra, se construye

A primera vista, estos resultados podrían interpretarse como una señal de que las organizaciones buscan acelerar la incorporación de tecnología. Sin embargo, al profundizar en las respuestas, surge una realidad distinta. Entre quienes identifican la transformación digital como una prioridad, el principal reto no es elegir una tecnología, sino implementar e integrar plataformas, sistemas y herramientas dentro de la operación, aspecto señalado por el 39% de los encuestados.

Esto sugiere que la evolución no se limita a incorporar nuevas habilidades tecnológicas. Requiere alinear procesos, establecer prioridades claras y construir modelos de ejecución que permitan materializar los beneficios esperados.

La misma lógica aparece cuando se observa el desafío relacionado con el crecimiento de participación de mercado. Entre las empresas mexicanas que consideran este tema una prioridad, el 56% identifica como principal reto la detección de oportunidades, la priorización y la definición de la estrategia. Además, el 45% señala el desarrollo de nuevos productos o servicios y el mismo porcentaje menciona la mejora de la comercialización y gestión de canales.

En otras palabras, el crecimiento tampoco parece depender exclusivamente de factores externos. Antes de expandirse, las organizaciones deben ser capaces de definir con claridad dónde competir, cómo asignar recursos y qué capacidades necesitan fortalecer para capturar nuevas oportunidades.

Además, el talento continúa siendo un componente fundamental de esta transición. Entre quienes priorizan los desafíos relacionados con organización, cultura y experiencia del trabajador, el 42% considera que desarrollar y fortalecer la cultura organizacional representa el principal reto. El mismo porcentaje menciona la satisfacción, el bienestar y el equilibrio entre la vida laboral y personal, mientras que un 35% señala la atracción de talento.