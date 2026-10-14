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La transformación no se compra, se construye

Las organizaciones buscan acelerar la incorporación de tecnologías, pero antes deben implementar e integrar plataformas, sistemas y herramientas dentro de la operación para alcanzar los beneficios esperados.
mié 14 octubre 2026 06:02 AM
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Un ambiente volátil puede traer o no, nuevas oportunidades a nuevos nichos de negocio, a su vez las empresas deben tener un plan B ante cualquier contingencia, indica Rita McGrath a la revista Expansión. (Foto: Getty Images)
El 56% de las empresas identifica como principal reto la detección de oportunidades, la priorización y la definición de la estrategia.

Las conversaciones en la alta dirección están dominadas por conceptos como inteligencia artificial, automatización, digitalización y analítica avanzada. Sin embargo, existe una pregunta que merece toda la atención de los CEO: ¿nuestras organizaciones están construyendo las capacidades internas necesarias para convertir esa transformación en resultados?

Es una pregunta relevante porque los desafíos más importantes para las empresas mexicanas no parecen estar únicamente relacionados con la compra de nuevas tecnologías, sino con la habilidad de integrarlas de manera efectiva dentro del negocio. De acuerdo con la encuesta Desafíos y tendencias para las empresas en México y Latinoamérica 2026 , elaborada por EY, la tecnología y transformación digital, así como el crecimiento de participación en el mercado encabezan la lista de los principales desafíos internos para las empresas en México, mencionadas por 26% de los ejecutivos consultados; le siguen la estrategia y transformación del negocio, con 25%.

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A primera vista, estos resultados podrían interpretarse como una señal de que las organizaciones buscan acelerar la incorporación de tecnología. Sin embargo, al profundizar en las respuestas, surge una realidad distinta. Entre quienes identifican la transformación digital como una prioridad, el principal reto no es elegir una tecnología, sino implementar e integrar plataformas, sistemas y herramientas dentro de la operación, aspecto señalado por el 39% de los encuestados.

Esto sugiere que la evolución no se limita a incorporar nuevas habilidades tecnológicas. Requiere alinear procesos, establecer prioridades claras y construir modelos de ejecución que permitan materializar los beneficios esperados.

La misma lógica aparece cuando se observa el desafío relacionado con el crecimiento de participación de mercado. Entre las empresas mexicanas que consideran este tema una prioridad, el 56% identifica como principal reto la detección de oportunidades, la priorización y la definición de la estrategia. Además, el 45% señala el desarrollo de nuevos productos o servicios y el mismo porcentaje menciona la mejora de la comercialización y gestión de canales.

En otras palabras, el crecimiento tampoco parece depender exclusivamente de factores externos. Antes de expandirse, las organizaciones deben ser capaces de definir con claridad dónde competir, cómo asignar recursos y qué capacidades necesitan fortalecer para capturar nuevas oportunidades.

Además, el talento continúa siendo un componente fundamental de esta transición. Entre quienes priorizan los desafíos relacionados con organización, cultura y experiencia del trabajador, el 42% considera que desarrollar y fortalecer la cultura organizacional representa el principal reto. El mismo porcentaje menciona la satisfacción, el bienestar y el equilibrio entre la vida laboral y personal, mientras que un 35% señala la atracción de talento.

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Estos resultados son particularmente relevantes porque demuestran que, incluso en un contexto caracterizado por la aceleración tecnológica, las empresas siguen reconociendo que las personas son un elemento indispensable para ejecutar el cambio.

Para los CEO, la conversación estratégica debería centrarse menos en las herramientas que desean incorporar y más en la competencia de la organización para adoptarlas, integrarlas y convertirlas en una ventaja competitiva sostenible. La tecnología seguirá evolucionando y los modelos de negocio continuarán transformándose, pero la verdadera diferencia estará en aquellas empresas que logren fortalecer sus capacidades internas para adaptarse, ejecutar su estrategia y desarrollar el talento que hará posible esa evolución. Porque, al final, la transformación empresarial no se compra al implementar un sistema o tecnología, se construye al moldear la operación y la cultura del colaborador.

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Nota del editor: Manuel Solano es Socio Director Regional de EY Latinoamérica y Director General de EY México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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