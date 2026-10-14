La transformación no se compra, se construye

Las conversaciones en la alta dirección están dominadas por conceptos como inteligencia artificial, automatización, digitalización y analítica avanzada. Sin embargo, existe una pregunta que merece toda la atención de los CEO: ¿nuestras organizaciones están construyendo las capacidades internas necesarias para convertir esa transformación en resultados?
Es una pregunta relevante porque los desafíos más importantes para las empresas mexicanas no parecen estar únicamente relacionados con la compra de nuevas tecnologías, sino con la habilidad de integrarlas de manera efectiva dentro del negocio. De acuerdo con la encuesta Desafíos y tendencias para las empresas en México y Latinoamérica 2026 , elaborada por EY, la tecnología y transformación digital, así como el crecimiento de participación en el mercado encabezan la lista de los principales desafíos internos para las empresas en México, mencionadas por 26% de los ejecutivos consultados; le siguen la estrategia y transformación del negocio, con 25%.