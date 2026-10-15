El trabajo ya cambió y América Latina es quien propone las reglas

El trabajo flexible dejó de ser una excepción y se convirtió en parte estructural de la economía cotidiana de la región. La expansión de la economía de plataformas en América Latina y el Caribe se aceleró especialmente a partir de 2020, año en que la mitad de los trabajadores actuales del sector registraron su primer ingreso a esta modalidad, impulsados en gran parte por el impacto de la pandemia en el empleo tradicional, según la encuesta regional de la OIT (2023–2024).

Esa diversidad de perfiles y motivaciones vuelve insuficiente cualquier respuesta regulatoria homogénea, ya que no existe una figura única de trabajador de plataformas, y tratar a ese universo como un bloque uniforme es, en sí mismo, un error de diagnóstico que debilita cualquier política pública que se construya sobre esa premisa.

América Latina combina una alta informalidad histórica, brechas profundas de protección social, un crecimiento acelerado de la economía digital y gobiernos que comenzaron a revisar con mayor profundidad el papel de las plataformas

Según el informe conjunto de la CEPAL y la OIT, la tasa de informalidad laboral en la región ronda el 48.7% de la población ocupada. Esto significa que uno de cada dos trabajadores opera fuera de los esquemas de protección formal. Ese es el suelo sobre el que crece la economía de plataformas, y esa es la realidad que la regulación debe tomar como punto de partida.

Chile, México, Colombia, Argentina y Uruguay han avanzado a ritmos distintos y mediante mecanismos diferentes: algunos han creado categorías específicas; otros han buscado extender protección social sin eliminar la independencia; pero el común a todas es la necesidad de otorgar mayor protección a los repartidores y mayor seguridad jurídica a las compañías.

