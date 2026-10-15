El trabajo ya cambió y América Latina es quien propone las reglas

La heterogeneidad también existe entre quienes generan ingresos a través de plataformas. Para algunos, esta actividad complementa otro ingreso; para otros, es su fuente principal. Muchos valoran la posibilidad de decidir cuándo conectarse; otros buscan mayor previsibilidad y mejores mecanismos de protección. Ambas realidades pueden coexistir. Una regulación que reconozca solo una de ellas partirá de un diagnóstico incompleto.
La agenda, además, no termina con la aprobación de una ley. La tributación y, sobre todo, la forma en que se implementan estas regulaciones son una parte central de la discusión. En Colombia, por ejemplo, uno de los retos más relevantes está en adaptar los sistemas de planilla para que las nuevas reglas puedan operar en la práctica, un trabajo que requiere coordinación entre las plataformas y entidades como el Ministerio de Salud y el Ministerio TIC. Por ello, regular también implica construir la infraestructura capaz de hacer funcionar esa regulación.
La independencia del trabajo es, para una parte significativa de estos colaboradores, un valor central y no una imposición de las plataformas. En distintos mercados de la región hemos visto resistencia activa frente a intentos de forzar esquemas de laboralidad que no representan la voluntad de quienes efectivamente prestan el servicio. Pedir mejores condiciones no equivale, automáticamente, a pedir una relación laboral tradicional, y confundir ambas cosas es uno de los errores más frecuentes en el debate público.
La discusión regional tampoco se agota en la clasificación laboral. Los temas que hoy definen la agenda son el reconocimiento de la prestación de servicios independiente, la provisión de seguros, la seguridad vial, la tributación y la transparencia algorítmica. La regulación de plataformas ya no es solo una discusión laboral. Es, cada vez más, una discusión sobre datos y gobernanza tecnológica, y quien la reduzca a lo primero está mirando solo una parte del problema.