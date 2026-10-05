Pedir comida por app tiene un costo oculto: estas son las cuotas que pueden encarecer tu pedido según Profeco

¿Te ha pasado que encuentras un platillo en una aplicación de delivery que parece tener un buen precio, lo agregas al carrito y, cuando estás a punto de pagar, descubres que tendrás que desembolsar más de lo que esperabas? Esto sucede por las llamadas “tarifas adicionales” de plataformas como Uber Eats, DiDi o Rappi.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pone atención en estos cobros en la edición de octubre de 2026 de la Revista del Consumidor. El organismo explica cuáles son las tarifas que pueden incrementar el precio de una orden y qué debe revisar el consumidor antes de confirmar una compra.
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¿Cuáles son las tarifas extra que cobran las apps de delivery?
Uno de estos conceptos es el cargo por servicio, que corresponde al costo por el uso de la tecnología y el funcionamiento de la aplicación. A este pueden sumarse otras tarifas dependiendo de las condiciones del pedido.
Por ejemplo, algunas plataformas cobran una tarifa por pedido pequeño cuando la compra no alcanza el monto mínimo establecido por el restaurante. También puede aplicarse un costo por alta demanda, que incrementa la tarifa de entrega en determinados horarios o ante condiciones climáticas adversas, cuando hay una mayor cantidad de pedidos o una menor disponibilidad de repartidores.
Otro factor que puede elevar el precio es el propio costo de los alimentos dentro de la aplicación. Profeco señala que algunos restaurantes incrementan el precio de sus platillos en las plataformas para compensar las comisiones que estas les cobran.
También existen las suscripciones o membresías, que ofrecen distintos beneficios a cambio de un pago mensual o anual. En estos casos, la recomendación de Profeco es revisar si realmente representan un ahorro de acuerdo con la frecuencia con la que se utiliza la aplicación.
En Expansión hicimos un ejercicio para comprobar cuánto puede cambiar el precio de un alimento entre lo que aparece inicialmente en el menú y el monto que finalmente se paga.
Tomamos como ejemplo unos chilaquiles con pollo de Chilaquilito Narvarte. En Uber Eats, el platillo aparece en 175 pesos; sin embargo, al avanzar hasta la pasarela de pago se agregan 28 pesos de envío y 15.75 por concepto de servicio.
El total llega así a 218 pesos, sin contar la propina. Esto significa que el consumidor termina pagando 43 pesos adicionales respecto al precio que vio en el menú, un incremento de 24.6%.
En DiDi Food los chilaquiles con pollo también aparecen en 175 pesos, pero se agregan 10 de tarifa de entrega y 12.25 por servicio. El total es de 197.25 pesos, antes de la propina. En este caso, el mismo platillo termina costando 20.75 más en Uber Eats que en DiDi Food, aunque el precio mostrado en el menú es igual.
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Finalmente intentamos en Rappi, donde el precio del menú es el mismo que en los casos anteriores, pero al avanzar a la pasarela de pago, el envío aparece como gratuito y se agregan 12.30 pesos por concepto de tarifa de servicio. El desglose suma 187.30 pesos; sin embargo, la plataforma muestra como total a pagar 187.50 pesos, es decir, 20 centavos más, sin explicar en el desglose de dónde proviene esa diferencia.
Este detalle cobra relevancia pues la Profeco refiere que las aplicaciones tienen la obligación de mostrar de manera clara y transparente cada uno de los cargos que se aplican a un pedido, para que el consumidor pueda tomar una decisión informada antes de pagar.
En ninguno de los casos incluímos propina, por lo que el precio aún podría variar dependiendo del porcentaje que el usuario decida o no añadir en esta sección. Profeco recuerda que la propina es opcional y ninguna plataforma o establecimiento puede obligar al consumidor a pagarla y el monto debe destinarse íntegramente al repartidor.
¿Cómo evitar pagar de más al pedir comida por app? Esto recomienda Profeco
Para evitar sorpresas al momento de pagar, la Profeco recomienda lo siguiente:
-Revisa el desglose de costos: observa cuánto corresponde al platillo y cuánto a cargos adicionales.
-Compara el precio con el menú oficial del restaurante: algunos establecimientos publican sus precios en la red.
-Evalúa distintas aplicaciones: el restaurante puede ofrecer promociones diferentes según la plataforma.
-Busca promociones, pero revisa el total: un descuento atractivo pierde valor si los cargos adicionales son elevados.
-Si el restaurante ofrece entrega directa, compárala: puede resultar más económico o incluir promociones exclusivas.
-Establece un presupuesto: un monto máximo mensual para tus pedidos que no afectará tu economía.
-Elige cuándo darte el gusto: prioriza las cocinas locales para las comidas cotidianas y reserva los restaurantes que te llamen la atención para ocasiones especiales.