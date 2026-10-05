Pedir comida por app tiene un costo oculto: estas son las cuotas que pueden encarecer tu pedido según Profeco

¿Cuáles son las tarifas extra que cobran las apps de delivery?

Uno de estos conceptos es el cargo por servicio, que corresponde al costo por el uso de la tecnología y el funcionamiento de la aplicación. A este pueden sumarse otras tarifas dependiendo de las condiciones del pedido.

Por ejemplo, algunas plataformas cobran una tarifa por pedido pequeño cuando la compra no alcanza el monto mínimo establecido por el restaurante. También puede aplicarse un costo por alta demanda, que incrementa la tarifa de entrega en determinados horarios o ante condiciones climáticas adversas, cuando hay una mayor cantidad de pedidos o una menor disponibilidad de repartidores.

Otro factor que puede elevar el precio es el propio costo de los alimentos dentro de la aplicación . Profeco señala que algunos restaurantes incrementan el precio de sus platillos en las plataformas para compensar las comisiones que estas les cobran.

También existen las suscripciones o membresías, que ofrecen distintos beneficios a cambio de un pago mensual o anual. En estos casos, la recomendación de Profeco es revisar si realmente representan un ahorro de acuerdo con la frecuencia con la que se utiliza la aplicación.

En Expansión hicimos un ejercicio para comprobar cuánto puede cambiar el precio de un alimento entre lo que aparece inicialmente en el menú y el monto que finalmente se paga.

Tomamos como ejemplo unos chilaquiles con pollo de Chilaquilito Narvarte. En Uber Eats, el platillo aparece en 175 pesos; sin embargo, al avanzar hasta la pasarela de pago se agregan 28 pesos de envío y 15.75 por concepto de servicio.

El total llega así a 218 pesos, sin contar la propina. Esto significa que el consumidor termina pagando 43 pesos adicionales respecto al precio que vio en el menú, un incremento de 24.6%.

(Foto: Captura de pantalla de solicitud de pedido a través de Uber Eats)



En DiDi Food los chilaquiles con pollo también aparecen en 175 pesos, pero se agregan 10 de tarifa de entrega y 12.25 por servicio. El total es de 197.25 pesos, antes de la propina. En este caso, el mismo platillo termina costando 20.75 más en Uber Eats que en DiDi Food, aunque el precio mostrado en el menú es igual.