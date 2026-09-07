¿Por qué tu paquete terminó en la tiendita? Esto hacen los e-commerce para frenar los costos de envío

En México, las zonas más caras para enviar un paquete no se definen por un estado en específico sino por las llamadas “zonas extendidas” o de difícil acceso, como las comunidades rurales, pueblos alejados de las rutas principales o zonas con altas incidencias de seguridad.

Raymundo Garza, CEO de Envia.com, mencionó a Expansión que, en México, el costo de un envío depende del peso y dimensiones del paquete, el origen y destino, el tipo de servicio y el transportista. El código postal, en 2026, tiene tarifa promedio por estado que va de aproximadamente 145 a 159 pesos, una diferencia cercana al 10%, además de un mayor efecto es en el tiempo de entrega.

Por ejemplo, un envío de Puebla a Nuevo León cuesta entre 170 y 190 pesos y a Baja California entre 170 y 180 pesos. Además de la diferencia de precio, el tiempo aumenta de 2.1 días a Baja California, mencionó el directivo. Esto hace que la logística deje de ser un asunto de operación y se convierta en una decisión comercial en la cual para algunas empresas el costo de llevar un pedido hasta determinado domicilio puede cambiar la rentabilidad de esa venta.

La Asociación Mexicana de Venta Online ( AMVO ) reporta que el ecommerce mexicano ya mueve 941,000 millones de pesos y suma 77.2 millones de compradores y de acuerdo con su estudio anual de 2026, los indicadores más importantes de la operación logística son el tiempo de entrega y el gasto promedio por servicios de envío, pues el 90% de las compras se entregan a domicilio, 14% utiliza punto de retiro u oficinas de mensajería y 21% se recoge directamente en tienda.

No todos los códigos postales cuestan lo mismo