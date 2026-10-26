Repensar los riesgos para fortalecer al negocio

El caso del El Niño ilustra claramente esta realidad. Más allá de sus efectos climáticos, un evento de gran intensidad puede afectar la producción agrícola, incrementar la presión sobre los sistemas energéticos y generar disrupciones logísticas. La reducción de la disponibilidad de agua, las alteraciones en rutas comerciales y el aumento de costos operativos pueden trasladarse rápidamente a múltiples sectores y geografías.

En paralelo, los cambios políticos continúan moldeando el entorno de negocios. Los procesos electorales en distintos mercados muestran que factores como la capacidad de implementación de políticas públicas, la estabilidad institucional o la velocidad de ejecución gubernamental pueden influir de manera significativa en las decisiones empresariales. En muchos casos, el riesgo no proviene únicamente del cambio político, sino de la incertidumbre asociada con la transición y la capacidad de traducir decisiones en resultados concretos.

Al mismo tiempo, la reasignación de capital observada en los mercados refleja cómo los inversionistas están ajustando sus prioridades. Cada vez más recursos se orientan hacia infraestructura digital, energía, manufactura avanzada y sectores vinculados con seguridad y resiliencia estratégica. Este movimiento responde tanto al avance tecnológico como a la necesidad de construir capacidades que permitan operar en un entorno geopolítico más complejo.

Algo similar ocurre con el aumento del gasto en defensa a nivel global. Más allá de sus implicaciones fiscales, esta tendencia está influyendo en las cadenas de suministro, las políticas industriales y las decisiones de abastecimiento. Para muchas organizaciones, aspectos que antes eran predominantemente operativos ahora se están convirtiendo en consideraciones estratégicas.

