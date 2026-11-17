El año pasado hubo clientes que madrugaron y hasta acamparon para conseguir el oso de vidrio. La edición mexicana tuvo un tiraje de 37,472 piezas, costó 869 pesos y se vendió con la compra de una bebida grande o venti.

Saraí Jiménez, directora de Reputación y Construcción de Marca de Starbucks México, compartió a Expansión que a las siete de la mañana ya se había vendido el 70% de las unidades.

Al repetir el acceso anticipado con el oso de gorro rojo, la cadena aprovecha que el público ya sabe lo rápido que puede desaparecer el vaso. Para quien pasó horas en la fila o se quedó sin el suyo, comprar antes tiene un valor fácil de entender.

Según las reglas de Starbucks Rewards en México , para llegar a Gold hay que acumular 200 estrellas al año con compras. El beneficio se gana a lo largo del año y se vuelve visible el día en que todos quieren la misma pieza.

El Bearista atrae hasta a quienes no van por el vaso

La edición de gorro rojo conserva la silueta que los compradores ya reconocen y solo cambia un detalle que permite distinguirla de la anterior. Para Starbucks, esa continuidad importa porque así puede volver a venderle a alguien que ya tiene un oso de vidrio.

Si el gorro verde y el rojo se reconocen como dos ediciones distintas, el comprador del primer vaso también es un posible cliente del segundo.

La otra parte de la campaña de promoción se da en la cafetería. Starbucks instaló figuras gigantes del Bearista en Antara II, División del Norte II y Periférico Satélite DT, en el Valle de México, así como en Punto Valle Reserve, en Monterrey, y Distrito La Perla, en Guadalajara.

La foto da una razón para ir aunque el visitante no busque el vaso. Si se toma fotos con el oso y las comparte en sus redes, éste puede circular fuera de la tienda sin depender de que alguien haya conseguido una pieza.

Es una fórmula que Starbucks ya usa con los árboles navideños armados con sus vasos rojos . En ambos casos, agrandar un objeto que los clientes reconocen lo convierte en el fondo de una foto. Con el Bearista, además, el mismo personaje que invita a entrar a la cafetería es el que los coleccionistas buscan llevarse a casa.

Starbucks sabe que el lanzamiento del oso en 2025 dejó una medida puntual de la demanda por el vaso. Sin embargo, para evaluar la campaña de este año habrá que saber cuántos socios Gold aprovecharon la ventaja y cuánto aumentaron las visitas a las cinco cafeterías frente a tiendas comparables.