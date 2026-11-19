Aunque cada elección responde a realidades políticas, económicas y sociales particulares y las condiciones no son extrapolables de un país a otro, los resultados ofrecen algunos rasgos en común. En un ambiente de profunda polarización, las jornadas en Brasil, Estados Unidos e Israel estuvieron marcadas por una intensa movilización política. Mientras que, en el balotaje brasileño, se logró disminuir el abstencionismo y Lula remontó 10 millones de votos con el nivel más alto de participación desde el 2006, en Estados Unidos hubo un récord en las votaciones anticipadas y por correo, y en Israel hubo reportes de hasta 67,000 ciudadanos que viajaron a Israel para depositar su papeleta, ante la prohibición del voto en el extranjero.

Con alcances y características diferentes en cada país, en los tres casos se frenó a la derecha extrema e iliberal y se reafirmó el mensaje de la supervisión, el regreso a los controles y la rendición de cuentas. Ello no significa que va a desaparecer el talante autoritario, pero regresa un mínimo techo de civilidad y exigencia de responsabilidad. Tampoco implica que el voto hacia la moderación política abandone las posiciones conservadoras.

En esta tríada, hubo un giro político, pero no un vuelco ideológico: Lula enfrentará un congreso adverso y favorable al bolsonarismo; Trump, pese a perder la mayoría en ambas cámaras, conserva una base electoral considerable de cara al 2028, mientras que, en Israel, la encomienda de Gadi Eisenkot para formar gobierno puede regresar al propio Likud y a Netanyahu como garante.

Los cambios electorales no responden a ideologías políticas sino a causas estructurales que están relacionadas con los ciclos económicos, demandas sociales, la emergencia de nuevos liderazgos y los factores nacionales e internacionales. Aunque la política exterior no es un factor determinante en los contextos electorales, no podemos olvidar que en Israel el activismo del voto estuvo relacionado con los ataques terroristas del 7/10, la guerra en Gaza y la seguridad nacional y que en Estados Unidos la guerra en Irán fue uno de los predictores del voto, porque le pegó al bolsillo, encareció la vida y aumentó el malestar social.

En Brasil, Lula no ganó por haber presumido los logros de su gobierno, como quedó evidenciado en la primera vuelta. Logró remontar porque se concentró en soluciones a corto plazo de los problemas reales de la población: el aumento, adelanto de pagos y dispersión de Bolsa Familia, el subsidio a la gasolina, las propuestas de eliminar tarifas de autobuses durante los fines de semana, la restricción a la jornada electoral y la renegociación de deudas estudiantiles, entre otras medidas contra el endeudamiento familiar, y a costa del erario público.

En las tres elecciones prevaleció una decisión pragmática del elector y un voto de castigo por la falta de eficacia de los gobiernos, la desconexión con el electorado y la percepción de los intereses particulares por encima de las necesidades colectivas. Los ciudadanos no necesariamente votan por un proyecto alternativo porque compartan toda su visión política, sino porque consideran que el gobierno en turno ha dejado de responder a sus expectativas, o que el adversario como favorito no es la solución a sus demandas.

Los resultados también estuvieron atravesados por la controversia sobre la búsqueda de indultos, perdón o protección frente a posibles responsabilidades políticas y judiciales: desde Trump y Netanyahu hasta el entorno de la familia Bolsonaro. Así, las disputas electorales incluyeron el cuestionamiento a estos liderazgos que parecían anteponer su permanencia, intereses personales o protección política a las responsabilidades del cargo.

El voto mostró su capacidad correctiva y la posibilidad de que una sociedad participativa imponga límites al poder cuando percibe abusos, erosión de los contrapesos institucionales y/o una desconexión entre las promesas electorales y las decisiones de quienes gobiernan.



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Nota del editor: Rina Mussali es analista internacional y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi.

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