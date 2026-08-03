Los duelos del poder del próximo presidente de Colombia

El mismo Petro, mantiene su denuncia de un supuesto fraude electoral por 848,000 votos y sostiene que Iván Cepeda fue el verdadero ganador de la segunda vuelta presidencial. Recordemos que la autoridad electoral en Colombia certificó la victoria de Abelardo de la Espriella con una ventaja del 0.96%.

Bajo una estrategia centrada en cuestionar la legitimidad del proceso electoral, el presidente saliente buscará obstaculizar la agenda conservadora y de derecha radical del nuevo gobierno. Su apuesta será abrir una etapa de movilización, resistencia pacífica y desobediencia civil, a fin de activar a su base política y preservar la influencia de su movimiento.

Los cuatro años venideros serán testigos del duelo de poderes entre estos dos antagonistas políticos. Aunque en Colombia la reelección está prohibida desde 2015, ello no significa que Petro se retire de la vida pública. Él ha dejado claro que será un actor central en el debate nacional, en la vigilancia de los asuntos públicos y férreo defensor de su legado progresista. No resulta menor los 65 congresistas con los que cuenta el Pacto Histórico en este nuevo periodo legislativo, que lo convierte en la primera fuerza política.

Las tensiones entre la administración entrante y saliente no disminuirán tras el cambio de gobierno. La gobernabilidad en Colombia dependerá de la capacidad para contener la extrema polarización, aquella que dificulta la construcción de consensos en un momento en donde se demandan repuestas urgentes para las problemáticas de la inseguridad, violencia, guerrillas, grupos criminales y la preocupación por el déficit fiscal, alto costo de vida y la agenda de desarrollo.

La polarización condicionará su gestión, un desafío institucional que se toca en los proyectos ideológicos divergentes y visiones opuestas de la agenda conservadora versus la progresista sobre el rol del Estado, la seguridad, la economía y el rumbo del país.

A estos desafíos, se suma la compleja relación que Abelardo de la Espriella tendrá con la derecha tradicional. Su relación con Álvaro Uribe del Centro Democrático no será fácil, y la eficacia de su gobierno dependerá de la formación de coaliciones en el Congreso y de cómo transforme sus promesas de campañas en políticas viables.