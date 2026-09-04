Nicaragua: el fin de las elecciones libres

La paradoja histórica resulta inevitable. Daniel Ortega, líder histórico del sandinismo, protagonista de la revolución de 1979, y quien puso fin a la dinastía Somoza, encabeza junto con su esposa Rosario Murillo, la copresidenta, un modelo de poder absoluto, familiar y con rasgos sucesorios. Así, quien contribuyó a derrocar el gobierno dinástico terminó erigiendo un sistema político en torno a su núcleo familiar, que avanza hacia su tercera década ininterrumpida en el poder.



Amparado en la reelección indefinida, la gran ruptura llegó en 2018, con las protestas sociales y la represión gubernamental. El ambiente coercitivo se expandió más adelante con leyes contra opositores y medios, detención de candidatos y el despojo de la nacionalidad nicaragüense. Se canceló el estatus legal de más de 5,000 ONGs, se cerraron 37 universidades en el transcurso de tres años, siendo la primera la Universidad Hispanoamericana y se mermó la alianza pragmática entre Ortega y el empresariado. Posteriormente, la reforma constitucional del 2025 estuvo destinada a eliminar la separación de poderes, modificar las reglas de la competencia política y evitar un riesgo de vacío de poder alrededor de la figura de Ortega.



La creación de la figura de la copresidencia preparó el camino para la sucesión familiar, otro salto cuántico de Rosario Murillo, quien de ser militante sandinista y esposa de Daniel Ortega, brincó a ser operadora política, vicepresidenta desde el 2017 y desde hace dos años, facultada para conducir el Estado de manera simbiótica con el presidente. Precisamente, Nicaragua deberá ratificar en una segunda votación y a partir del 18 de enero del 2027, la ley que exime la alternancia política y electoral.



En este contexto, la carta magna sufrió otro revés. La Asamblea Nacional, auspiciada por el oficialismo, prohibió que normativas o resoluciones de origen internacional tengan validez legal en el país, una decisión tomada, luego de que la OEA aprobó una resolución el 19 de agosto -con la abstención de México y la negativa de Brasil- para convocar de manera urgente a una reunión de cancilleres de los 33 países en aras de abordar el agravamiento político en Nicaragua, país que, de hecho, no forma parte de la OEA desde el 2023.

Aunque el debate abrirá nuevos interrogantes y no se espera una condena política homogénea de todo el hemisferio, las fisuras latinoamericanas no serán por el tradicional choque ideológico entre gobiernos de derecha o izquierda (el ciclo político latinoamericano ha girado y solo seis países son del ala progresista), sino por la divergencia de instrumentos de presión que existen para coaccionar al régimen Ortega-Murillo.

