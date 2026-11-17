De acuerdo con el estudio Tendencias globales de la industria automotriz, elaborado por KPMG, la mitad de las empresas del sector considera que el software y la tecnología digital serán su principal fuente de diferenciación competitiva en el mediano plazo. Sin embargo, esta apuesta también plantea interrogantes sobre el futuro de las plantillas laborales y las habilidades que necesitarán los trabajadores para mantenerse en la industria.

Mario Hernández, socio líder del sector de Manufactura y Maquiladora de KPMG México, explica que la incorporación de inteligencia artificial ya comienza a reflejarse en los centros de manufactura automotriz mediante robots, analítica de datos y procesos automatizados.

“Todo eso se empieza a aplicar más y más cada vez en todo el mundo. En México también, lo empezamos a ver con el tema inteligencia artificial, pero esto generará retos… Será un reto que vamos a tener y es una de las preocupaciones que precisamente la inteligencia artificial está generando”, expone a petición de Expansión durante una rueda de prensa.

La automatización aparece como una alternativa para las compañías que buscan reducir costos, elevar la productividad y responder a un entorno en el que fabricar vehículos requiere cada vez más componentes electrónicos, software y capacidades digitales. Pero también modifica la estructura de las operaciones, pues algunas tareas que antes dependían de trabajadores comienzan a realizarse mediante sistemas tecnológicos.

El cambio llega en un momento complicado para la industria automotriz mexicana. Las políticas comerciales proteccionistas, principalmente las impulsadas por Estados Unidos, han modificado las condiciones de operación de las empresas y dificultado sus decisiones de inversión. A esto se suma una menor demanda de su principal mercado de exportación.

En lo que va del año, la producción de vehículos en México acumula una caída de 3.5% , un comportamiento que añade presión a las plantas y sus proveedores. La incertidumbre comercial también complica la planeación de largo plazo, pues las compañías deben ajustar sus estrategias ante posibles modificaciones arancelarias y regulatorias.

El estudio de KPMG refleja el peso que estos factores tienen en las decisiones empresariales. El 19% de las compañías considera que las presiones geopolíticas y normativas provocarán una transformación crítica en el sector, mientras que 15% anticipa un cambio crítico y otro 16% espera que su impacto sea significativo.

Para Hernández, el avance tecnológico y la incertidumbre comercial obligarán a las empresas y a los países con una fuerte base manufacturera a replantear sus modelos de operación.

“¿Hasta qué nivel realmente la inteligencia artificial vendrá a cambiar la manera de que hacemos las cosas? Yo creo que va a ser un factor importante, pero sí, desafortunadamente, va a haber una transición. Creo que México, como cualquier otro país, tiene procesos fuertes de manufactura y tendremos que irnos preparando gradualmente”, añade.