México comienza a acelerar esta tendencia. Durante el Advertising Week LATAM 2026, OXXO anunció la evolución de Retina Media hacia OXXO Media, mientras que, en octubre, Soriana y Chedraui presentaron sus propias plataformas de Retail Media. Estos movimientos amplían la competencia en un mercado donde Walmart ya cuenta con una posición consolidada a través de Walmart Connect, su ecosistema de publicidad omnicanal.



A ellos se suman jugadores como Mercado Libre y Amazon, que también están ampliando las alternativas de inversión publicitaria y las posibilidades de conexión entre las marcas y sus consumidores al capitalizar sus audiencias, datos y ecosistemas digitales.





De vender productos a comercializar audiencias



El movimiento de Soriana resulta significativo. Con el lanzamiento de Soriana Media, la cadena de Ricardo Martín Bringas busca capitalizar un ecosistema de más de dos millones de clientes diarios y más de 10 millones de visitas mensuales a sus canales digitales. Su propuesta integra datos, audiencias, tecnología y medición para desarrollar campañas en distintos puntos de contacto con los compradores.



Poco después, Chedraui, de José Antonio Chedraui Eguía, presentó Chedraui Media, una plataforma respaldada por más de 14 millones de clientes identificados mediante MiChedraui y un volumen superior a 430 millones de transacciones anuales. Su oferta contempla soluciones publicitarias dentro de sus puntos de venta físicos, comercio electrónico, plataformas externas, mensajería directa y análisis de datos.



Recientemente, Footprints AI LATAM concretó una alianza estratégica con Tiendas Neto, de Ricardo Salinas Pliego, para desarrollar Neto Media, una nueva Retail Media Network (RMN) que convertirá la infraestructura comercial y los canales digitales de la cadena de hard discount en una plataforma publicitaria omnicanal. El proyecto permitirá a las marcas conectar con los consumidores a lo largo de su recorrido de compra mediante pantallas digitales en sus más de 2 mil tiendas, radio, WiFi, sitio web, redes sociales y WhatsApp.



En esta carrera, Walmart, bajo la dirección de Cristian Barrientos, es uno de los principales referentes a través de Walmart Connect, su plataforma de publicidad omnicanal. Su ecosistema integra canales digitales —sitio web, Marketplace, aplicación móvil y formatos de display y video off-site—, así como los principales formatos de sus tiendas físicas en México. Esta infraestructura permite vincular la exposición publicitaria con las decisiones de compra y aprovechar la escala de su operación y el conocimiento de sus consumidores para conectar las estrategias de marketing con resultados comerciales medibles.



OXXO Media: el poder publicitario de la proximidad



No obstante, uno de los movimientos más relevantes de esta industria es OXXO Media, ya que más que un cambio de nombre o de posicionamiento, esta evolución marca una nueva etapa en la estrategia de la tienda de conveniencia liderada por José Antonio Fernández Garza-Lagüera para monetizar y potenciar sus puntos de contacto físicos y digitales con los consumidores.



Juan Restrepo, director de OXXO Media, destacó que la fortaleza de esta propuesta está en algo que ninguna plataforma digital puede reproducir por sí sola: la cercanía cotidiana con las personas.

En México nadie dice “voy a la tienda de la esquina”. Dice “voy al OXXO”. Esa familiaridad, construida durante décadas, constituye un activo de marca y una oportunidad para los anunciantes.

