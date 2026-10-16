El efecto GLP-1: cuando cambia el consumidor, cambia el mercado

Su propósito es médico: estos fármacos actúan sobre las vías hormonales que regulan la glucosa, el apetito y la saciedad, ayudando a controlar el azúcar en sangre y a reducir la ingesta de alimentos. Por ello, se utilizan en el tratamiento de la obesidad y, dependiendo del medicamento y su indicación, de la diabetes tipo 2.



No obstante, su impacto comienza a trascender el ámbito de la salud. A medida que su utilización se extiende, estos medicamentos pueden modificar los hábitos alimentarios, la dinámica en restaurantes, las necesidades de vestimenta, el gasto en el supermercado y productos deportivos, así como la manera en que los consumidores entienden y viven el bienestar. En otras palabras, el efecto GLP-1 comienza a trasladarse del consultorio al carrito de compra.



De acuerdo con un informe de BCC Research, el mercado global de los análogos de GLP-1 alcanzó un valor de 54,800 millones de dólares en 2024 y podría llegar a 268,400 millones en 2030, lo que representa un crecimiento de casi cinco veces en seis años.



Esta expansión responde al incremento de la incidencia mundial de diabetes y obesidad, una mayor conciencia sobre las alternativas terapéuticas —tanto orales como inyectables— y la ampliación de sus aplicaciones clínicas. A ello se suman la integración de tecnologías de salud digital, los programas de control de peso apoyados por inteligencia artificial (IA), el avance de la atención metabólica personalizada y una sólida cartera de investigación y desarrollo enfocada en tratamientos de última generación.



Sin duda, no estamos solamente frente a un cambio de peso. Estamos frente a una transformación de los patrones de consumo.



En primer lugar, el clóset también cambia, ya que la moda es una de las primeras industrias en sentir este efecto. PwC reporta que 73% de los usuarios de GLP-1 ha experimentado un cambio significativo en su talla; después de seis a ocho meses de tratamiento, su gasto en vestimenta aumenta 9.9%.

De esta manera, una reducción de peso puede convertirse en un nuevo ciclo de consumo: reemplazar prendas, vender ropa de tallas grandes en plataformas de segunda mano, ajustar o renovar el guardarropa, experimentar con nuevas siluetas y descubrir marcas que antes no consideraban.

