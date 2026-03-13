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Un método para derrotar el bloqueo del escritor

La IA puede ayudar a romper la inercia inicial, sugerir estructuras o detonar preguntas, pero el verdadero valor del texto sigue estando en la experiencia, las vivencias y el punto de vista del autor.
vie 13 marzo 2026 06:00 AM
Un método para derrotar el bloqueo del escritor
Comprueba que la hoja en blanco no es tu enemiga, sino el primer paso para conversar contigo mismo y convertir ideas dispersas en historias que conectan, apunta Mario A. Esparza. (Foto: iStock)

A lo largo de mi vida profesional he sido protagonista y espectador de una escena que se repite más de lo que los líderes empresariales y diversos profesionales estamos dispuestos a admitir.

Frente a la pantalla encendida, con el cursor parpadeando y el tiempo corriendo, intentamos redactar un correo, un informe, una presentación, un ensayo o un artículo… y la hoja sigue en blanco. Nada fluye, la mente se llena de ruido y no avanzamos.

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Este bloqueo no es casual. De acuerdo con el artículo “Análisis del bloqueo del escritor: Causas y soluciones”, de Sarah J. Ahmed y C. Dominik Güss (Creativity Research Journal), las causas que “congelan” a los ejecutivos al escribir son:

Fisiológicas (42%): estrés, ansiedad, estados emocionales extremos como duelo, problemas de salud mental o física y agotamiento.

Motivacionales (29%): miedo a la crítica, ansiedad por el rendimiento y falta de disfrute al escribir.

Cognitivas (13%): perfeccionismo, problemas asociados con la planeación excesiva o insuficiente, así como el pensamiento rígido o tratar de forzar que una historia se mueva en una dirección determinada.

Conductuales (11%): procrastinación, interrupciones en la escritura y estar demasiado ocupado para escribir.

Ante este escenario y con base a más de 20 años de experiencia en comunicación estratégica y creación de contenidos, diseñé ATÓMICO, un método de escritura estratégica pensado para vencer la hoja en blanco y escribir por proceso, no por inspiración.

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El Framework ATÓMICO funciona como un acróstico compuesto por siete decisiones que operan como anclas mentales -puntos de apoyo- para empezar a escribir incluso cuando no hay motivación, certeza o una idea brillante inicial.

No se trata de “sentir ganas de escribir”, sino de activar el pensamiento a través de la acción y partir de una premisa central: la claridad no llega antes de escribir, llega como consecuencia de hacerlo.

Cada letra de ATÓMICO representa una decisión consciente dentro del proceso de redacción:

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A – Anclar. Define un punto de partida concreto: una pregunta incómoda, una fricción real, un problema vigente o una escena significativa.

T – Tensionar. Identifica el conflicto o la contradicción, ya que las ideas que no incomodan rara vez transforman.

O – Ordenar. Da estructura a tu pensamiento y jerarquiza los conceptos. Esto permite volver comprensible lo complejo.

M – Mover. Escribe, redacta y vacía tus ideas aun sin ganas y sin esperar perfección. La acción precede a la confianza.

I – Impactar. Reescribir, reimaginar y parafrasear para conectar. Esto implica quitar lo que estorba y priorizar lo humano.

C – Cerrar. Decidir cuándo parar y concluir el texto; un buen cierre deja una idea clara o una tensión productiva.

O – Optimizar. Convertir cada texto en aprendizaje. De esta manera, se logra mejorar el proceso, afinar el estilo y construir el hábito de escribir.

En conjunto, el método ATÓMICO transforma la escritura en una herramienta de pensamiento, decisión y liderazgo, no en un acto de inspiración ocasional. La hoja en blanco deja de ser un límite para convertirse en una promesa: la posibilidad de crear, compartir y mejorar ideas más allá del tiempo.

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Cabe destacar que, el marco de trabajo de ATÓMICO puede migrar del mundo empresarial al periodismo, la academia, la filosofía, el arte, la dramaturgia o la literatura. El guion vacío del director, la primera página del periodista o el ensayo aún no redactado, el aspirante a doctor se convierten en sinónimo de un comienzo prometedor.

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IA: una referencia, no el detonante para escribir con alma

En la era de la IA generativa, herramientas como ChatGPT, Gemini o Copilot pueden ser aliadas valiosas si se colocan en el lugar correcto. El método ATÓMICO invita a utilizarlas como referencia o punto de partida cuando el cursor intimida, no como atajos para delegar el pensamiento.

La IA puede ayudar a romper la inercia inicial, sugerir estructuras o detonar preguntas; sin embargo, el verdadero valor del texto sigue estando en la experiencia, las vivencias y el punto de vista del autor. Sin esa capa humana, cualquier contenido corre el riesgo de volverse genérico, intercambiable y convertirse en un texto “sin alma”.

Por otra parte, escribir con apoyo de la IA exige criterio: verificar datos, cifras, fechas y fuentes es parte de la responsabilidad profesional. Además, entrenar a los modelos de lenguaje (LLM) y chatbots basados en IA generativa con información confiable acelera el proceso, pero el criterio humano es lo que legitima el resultado.

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La invitación es simple y poderosa: aplica ATÓMICO en tu siguiente texto. Ancla una idea, tensiona el problema, ordena el caos, muévete, aunque no tengas ganas, busca impactar, cierra con intención y optimiza el proceso.

Comprueba que la hoja en blanco no es tu enemiga, sino el primer paso para conversar contigo mismo y convertir ideas dispersas en historias que conectan.

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Nota del editor: Mario A. Esparza es PR mentor, content hacker e storyteller con más de 19 años de experiencia en estrategias de comunicación, relaciones públicas, contenidos y marketing digital B2B/B2C/H2H para cuentas de tecnología, negocios, healthcare, turismo y consumo, entre otras.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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