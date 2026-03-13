Un método para derrotar el bloqueo del escritor

Este bloqueo no es casual. De acuerdo con el artículo “Análisis del bloqueo del escritor: Causas y soluciones”, de Sarah J. Ahmed y C. Dominik Güss (Creativity Research Journal), las causas que “congelan” a los ejecutivos al escribir son:

Fisiológicas (42%): estrés, ansiedad, estados emocionales extremos como duelo, problemas de salud mental o física y agotamiento.

Motivacionales (29%): miedo a la crítica, ansiedad por el rendimiento y falta de disfrute al escribir.

Cognitivas (13%): perfeccionismo, problemas asociados con la planeación excesiva o insuficiente, así como el pensamiento rígido o tratar de forzar que una historia se mueva en una dirección determinada.

Conductuales (11%): procrastinación, interrupciones en la escritura y estar demasiado ocupado para escribir.

Ante este escenario y con base a más de 20 años de experiencia en comunicación estratégica y creación de contenidos, diseñé ATÓMICO, un método de escritura estratégica pensado para vencer la hoja en blanco y escribir por proceso, no por inspiración.

El Framework ATÓMICO funciona como un acróstico compuesto por siete decisiones que operan como anclas mentales -puntos de apoyo- para empezar a escribir incluso cuando no hay motivación, certeza o una idea brillante inicial.

No se trata de “sentir ganas de escribir”, sino de activar el pensamiento a través de la acción y partir de una premisa central: la claridad no llega antes de escribir, llega como consecuencia de hacerlo.

Cada letra de ATÓMICO representa una decisión consciente dentro del proceso de redacción: