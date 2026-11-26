Una encuesta del Brennan Center for Justice reveló que 92% de los votantes considera que la corrupción constituye un problema grave. Sorprendentemente, esta percepción atraviesa las divisiones partidistas: la comparte 90% de los republicanos y 93% de los demócratas e independientes. The Guardian señaló también que, en las pasadas elecciones, aproximadamente nueve de cada 10 votantes apuntaron que la corrupción gubernamental había sido un factor importante en su decisión electoral.

Pero hay algo todavía más interesante: está cambiando lo que los ciudadanos entienden por corrupción . No se trata únicamente del funcionario que recibe un soborno o desvía recursos públicos. También se considera corrupción que los multimillonarios y las grandes corporaciones tengan mayor influencia sobre las decisiones gubernamentales que los ciudadanos comunes.

Esta percepción conecta dos de las grandes preocupaciones electorales estadounidenses: la corrupción en el gobierno y el costo de vida. Mientras millones de ciudadanos experimentan dificultades económicas, observan que determinadas decisiones gubernamentales parecen beneficiar a quienes ya concentran el poder y la riqueza. Los cuestionamientos sobre los negocios privados del presidente Donald Trump y su familia han contribuido a alimentar estas inquietudes. Aunque dichos negocios no constituyen necesariamente actos corruptos tradicionales como el soborno o la malversación, todo parece indicar que hay graves conflictos de interés, lo que permite plantear preguntas sustantivas sobre los límites entre el poder político y los beneficios particulares.

Aquí aparece una cuestión fundamental que con frecuencia se pierde en las discusiones públicas: la corrupción no es solamente un problema de personas deshonestas. Es también y, sobre todo, un problema institucional. Las instituciones democráticas existen, entre otras razones, para distribuir el poder, establecer controles y dificultar que quienes gobiernan utilicen sus atribuciones en beneficio propio. Cuando esos controles se debilitan, aumentan las oportunidades para la corrupción, incluso cuando las reglas formales permanecen intactas.

La concentración de poder puede producir un círculo vicioso: quienes toman las decisiones adquieren mayor capacidad para favorecer intereses particulares y, para debilitar los mecanismos encargados de vigilarlos. El problema deja entonces de ser la conducta aislada de algunos funcionarios y se convierte en una dinámica institucional que puede reproducirse y profundizarse.