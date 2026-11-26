Y es que, al profundizar, la brecha territorial se vuelve evidente: mientras que en el ámbito urbano el 88.9% de las personas están conectadas, en las zonas rurales la cifra cae al 75.2%. La brecha va más allá del acceso, repercute directamente en las oportunidades de desarrollo.





Oportunidad presente

Cambiar este escenario requiere de llevar conectividad a todo México, y ahí donde no es posible llevar infraestructura, existe con otra alternativa: la tecnología satelital.

A diferencia de los sistemas tradicionales, el internet satelital no depende de una extensa red física en tierra, transmite datos entre terminales y satélites en órbita enlazados a la red global, permitiendo a las organizaciones estar presentes en todo el territorio.

Este ecosistema atraviesa una transformación sin precedentes. Actualmente, una constelación de más de 17,000 satélites de órbita baja (LEO) permite ofrecer mayores velocidades y una menor latencia, consolidando a la conectividad satelital como una alternativa cada vez más competitiva, escalable y viable para empresas y usuarios.

Esta capacidad de cobertura directa ofrece un beneficio transformador. La conectividad satelital permite a las organizaciones ampliar sus alternativas de acceso a internet y mantener conectadas sus operaciones en zonas donde la infraestructura de redes tradicionales puede presentar limitaciones. Al no depender exclusivamente de cableado o fibra óptica, esta tecnología ayuda a superar barreras geográficas y extender la cobertura hacia regiones que históricamente han enfrentado desafíos de conectividad. Asimismo, complementa las redes terrestres existentes, permitiendo atender necesidades que, por complejidad o ubicación, no siempre han sido prioritarias dentro de los modelos tradicionales de despliegue.

