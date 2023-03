Podcast | Empresas piden prórroga al SAT para declaración anual

Accionistas de TV Azteca piden que se declare en bancarrota

Tres acreedores de TV Azteca realizaron una petición involuntaria para que la empresa entre a Capítulo 11 del Código de Bancarrotas estadounidense, con el objetivo de reclamar adeudos por 63 millones 315,000 dólares.

De acuerdo con la solicitud ingresada ante la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, la petición fue hecha por los fondos Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return (por un monto de 11.6 millones de dólares), Cyrus Opportunities Master Fund II, Ltd. (por 27.4 millones de dólares) y Sandpiper Limited por 24.2 millones de dólares en bonos de deuda no garantizada, de acuerdo con el documento.

México en el top 3 de países más infieles de Latinoamérica

Dice un dicho: “ni todo el amor, ni todo el dinero”. Y en el caso de los mexicanos tal vez valga la pena tomar nota porque resulta que son de los más infieles.

El portal especializado en encuentros adúlteros, Gleenden, realizó una encuesta para descubrir cuál de los países latinoamericanos es el más infiel y México se llevó el bronce.

El top 5 de países más infieles, según esta encuesta son: Brasil, Colombia, México, Argentina y Chile.

Ya en territorio mexicano, los estados más infieles resultaron ser CDMX, Edomex, Nuevo León, Jalisco y Querétaro.